Петергоф приостановил три реставрационных проекта из-за проблем, связанных с пандемией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Петергоф" вынужден был приостановить три реставрационных проекта из-за сложностей, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор музея-заповедника Елена Кальницкая.

"У нас в этом году должны были идти три грандиозных реставрационных процесса. Это Павильон Катальной горки в Ораниенбауме, Екатерининский корпус Монплезира и Большая оранжерея в Нижнем парке Петергофа <...> Мы даже не можем заплатить подрядчикам за те электронные вещи, которые они для нас сделали. Все было бы, если бы у нас были деньги. Мы с Министерством культуры довольно давно нашли практику - мы реставрируем 50% на 50%, но у нас сейчас и этих денег нет. Сегодня остановлены три реставрационных процесса", - сказала она.

Ранее Кальницкая сообщила, что дирекция музея-заповедника "Петергоф" оценивает финансовые потери от закрытия парков и музеев комплекса из-за пандемии примерно в 1 млрд рублей.

Руководитель музея на пресс-конференции уточнила, что создается новая концепция Екатерининского корпуса, и этот проект необходимо завершить для того, чтобы разместить экспонаты, которые вернутся после временной выставки в Москве в Царицыне. Коллекцию экспонатов из Екатерининского корпуса ГМЗ "Петергоф" перевезли на выставку в Москву весной 2019 года на время реставрации здания, которая, по плану, должна была продлиться два года и завершиться к 2021 году.

"Нам надо как-то доделать Екатерининский корпус, чтобы забрать обратно свою коллекцию из Царицыно, потому что иначе ее надо паковать и где-то хранить. Ни один шаг не делается без финансирования", - отметила генеральный директор Петергофа.

Объекты реставрации

Екатерининский корпус был первоначально построен для императрицы Елизаветы Петровны архитектором Франческо Бартоломео Растрелли в середине XVIII века и назывался "Каменным", а позже получил имя Екатерининского. В корпусе расположен музей, коллекция которого включает мебель из тополя, карельской березы и красного дерева, собрание бронзовых подсвечников, часов, канделябров и других предметов украшения интерьера, а также фарфоровую и хрустальную посуду.

Павильон Большой оранжереи в Нижнем парке Петергофа был построен в 1722-1725 годах по чертежам Николо Микетти для содержания экзотических растений в зимнее время. Павильон пострадал в годы Великой Отечественной войны, но воссоздан в 1954 году. До последнего времени в помещениях оранжереи был ресторан и выставочное пространство. После реставрации там планируется открыть в 2021 году музей истории садово-паркового искусства.

Павильон Катальной горки в другой пригородной резиденции, входящей в комплекс музея-заповедника - Ораниенбауме планируется открыть для посетителей после реставрации к концу 2021 года. Реставрация павильона началась в 2007 году, но не была завершена и возобновилась в 2018 году. Павильон был построен в 1762-1774 гг по проекту архитектора Антонио Ринальди. Здание входило в комплекс Катальной горы, который помимо него состоял из скатов и крытых галерей-колоннад протяженностью 532 метра. От сооружений сохранился только павильон, где императрица Екатерина II проводила торжественные обеды и приемы, в том числе и для иностранных послов.