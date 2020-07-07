Театр "Сатирикон" представит спектакль по повести Водолазкина "Близкие друзья"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина представит в новом сезоне постановку по повести Евгения Водолазкина "Близкие друзья". Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил художественный руководитель театра Константин Райкин.

"Сергей Сотников, актер и преподаватель Школы-студии МХАТ, преподаватель Высшей школы сценических искусств, у нас в театре ставит "Близкие друзья" - военную повесть Евгения Водолазкина. У нас это должно выйти на малой сцене", - сказал он.

Главные герои повести - друзья Ральф, Эрнестина и Ханс, повествование охватывает период прихода к власти национал-социалистов в Германии, Вторую мировую войну и послевоенные годы.

Райкин поделился, что прочел все книги Евгения Водолазкина и хотел бы с ним познакомиться. "Мне кажется, что он интересное явление в нашей культуре, литературе. У меня есть ощущение какого-то сходства позиций. Меня вообще впечатляют его произведения", - добавил режиссер.

В новом сезоне "Сатирикон" представит постановку "Плутни Скопена" по Мольеру в режиссуре Константина Райкина. В театре запланированы также проекты других режиссеров - Юрия Бутусова, Егора Перегудова, Евгения Марчелли.