Разработаны рекомендации для музеев по дезинфекции без вреда для экспонатов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Государственный научно-исследовательский институт реставрации (ГосНИИР) по поручению Минкультуры России разработал рекомендации для музеев по применению химических и технических средств при проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба министерства в среду.

В документе говорится о подготовке к работе систем вентиляции и кондиционирования воздуха учреждений, этапах и нюансах проведения влажной и сухой уборки. Кроме того, разъясняется, какие дезинфицирующие средства и устройства обеззараживания опасны для музейных предметов и не могут применяться ни в каких случаях.

Музеи должны обеспечить санитарно-эпидемиологическую обработку таким образом, чтобы исключить какое-либо негативное влияние на произведения искусства и музейные коллекции. Минкультуры направило рекомендации подведомственным учреждениям, а также в адрес региональных министерств культуры всех 85 субъектов РФ для последующего доведения до региональных, муниципальных и частных музеев.

"При применении рекомендаций мы просим учитывать особенности каждого музея, при необходимости осуществлять коррекцию списка применяемых средств. Кроме того, очистка музейных экспонатов, произведений искусства должна проводиться исключительно реставраторами, либо специально аттестованным персоналом", - поясняет статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, чьи слова приводятся в сообщении.

С середины марта музеи, как и другие учреждения культуры, были закрыты для посетителей из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса. Постепенно музеи открываются для посетителей - исходя из эпидемиологической обстановки в конкретном регионе. Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе музеев. Сотрудники и посетители должны быть в средствах индивидуальной защиты, могут проводиться экскурсии для групп до пяти человек, а билеты должны продаваться онлайн и по сеансам.