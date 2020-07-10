Показанный в Сирии спектакль "Молодая гвардия" представят в Москве 3 сентября

ВЛАДИМИР, 10 июля. /ТАСС/. Владимирский академический театр драмы в День окончания Второй мировой войны представит в музее на Поклонной горе спектакль "Молодая гвардия", единственную постановку, показанную на военной авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом в пятницу сообщил ТАСС директор театра Борис Гунин.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.

"Третьего сентября мы будем играть "Молодую гвардию" в музее на Поклонной горе в связи с окончанием Второй мировой войны. Он будет показан как спектакль, который проехал по всей стране - от Кронштадта до Владивостока, был показан на авиабазе Хмеймим в Сирии. Мы единственный театр, который прилетел на эту базу и показал свой спектакль, кроме того, в 2019 этом году мы получили за эту работу премию Минобороны РФ в номинации "Театральное искусство", - сказал директор театра.

Гастроли Владимирского академического театра драмы состоялись на территории группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике 17-18 февраля 2019 года. Как сообщается на сайте театра, спектакль был тепло принят командованием и личным составом группировки войск, за что коллективу объявлена благодарность за вклад в поддержание боевого духа военнослужащих, выполняющих специальные боевые задачи по борьбе с международным терроризмом.

Премьера спектакля "Молодая гвардия" в постановке режиссера Владимира Кузнецова состоялась 20 марта 2015 года. Спектакль стал лауреатом областной премии в области культуры, искусства и литературы за 2015 год, а также обладателем приза "Бронзовый витязь" XIII Международного театрального форума "Золотой Витязь" (2015 год). Как сообщалось, гастроли театра проходили также в рамках автомарша "Наша великая Победа".