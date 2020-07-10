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Фестиваль игр "Extreme Крым" начнется 13 июля

Мероприятия внутри фестиваля распределят по тематическим неделям

СИМФЕРОПОЛЬ 10 июля. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль экстремальных игр "Extreme Крым 2020" пройдет с 13 по 31 июля на мысе Тарханкут. Об этом в пятницу сообщается на сайте правительства региона.

"Одно из самых ярких событий для молодежи страны - "Extreme Крым 2020" стартует в республике 13 июля. В этом году гостей и участников фестиваля ждет насыщенная программа", - говорится в сообщении.

Все желающие с 13 по 18 июля смогут посетить музыкальные мастер-классы, вечеринки и танцевальные баттлы в стилях House Dance, Hip-Hop, Dancehall.

Вторую неделю крымского фестиваля с 18 по 26 июля посвятят спорту и здоровому образу жизни. "Здесь спортсменов ждут соревнования по паркуру, мастер-классы и открытые тренировки по воркауту и стритлифтингу, серфингу и каякингу, кайтбордингу и виндсерфингу, а также йога, фитнес-тренировки и многое другое. Закончится вторая неделя захватывающим экстрим-шоу от ведущих российских спортсменов", - отмечается в сообщении.

Завершат фестиваль Extreme Russia World Games - 25-26 июля топовые российские спортсмены выступят с показательным шоу, в которое входят спорт на воде, паркур и прыжки с вышки.

Фестиваль "Extreme Крым" проходил на Тарханкутском полуострове в Карджинской бухте шесть раз. По предварительным подсчетам, только в 2019 году его посетили более 14 тыс. туристов из 15 стран.

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