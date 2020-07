Картину Роя Лихтенштейна продали за $46 млн

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Картина Роя Лихтенштейна (1923-1997) "Обнаженная с веселым рисунком" (Nude with Joyous Painting) продана в пятницу на аукционе Christie's за $46,2 млн. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте аукционного дома, впервые проводившего продажу произведений современного искусства одновременно на четырех площадках - в Гонконге, Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Предварительная оценка этой написанной в 1994 году работы Лихтенштейна, изображающей героиню одного из комиксов, составляла $20-30 млн.

За $30,9 млн ушло созданное в 2004-2007 годах полотно современного американского художника-минималиста Брайса Мардена Complements, за такую же сумму реализована картина американского художника Барнетта Ньюмэна (1905-1970) Onement V, написанная в стиле абстрактного экспрессионизма. Написанное в 1962 году полотно "Энни" (Annie) современного американского художника Эда Рушея, предварительно оцененное в $20-30 млн, продано за $22,9 млн.

Впервые выставленная на аукцион работа Пабло Пикассо (1881-1973) "Алжирские женщины" (Les Femmes d'Alger) - одна из серии из 15 работ, созданных по мотивам картины "Алжирские женщины в своих покоях", написанной в 1834 году Эженом Делакруа (1798-1863) - продана за $29,2 млн. За $8,1 млн продана созданная в 1937 году работа Пикассо "Купальщицы, сирены, обнаженная и минотавр" (Baigneuses, sir nes, femme nue et minotaure), за $4,5 млн - написанная художником в 1928 году картина "Купальщицы с мячом" (Baigneuses au ballon). Полотно Энди Урхола (1928-1987) "Бутерброд" (Hamburger), написанное в 1985 году, ушло с молотка за $2,5 млн.

Новый аукцион, получивший название ONE: A Global Sale of the 20th Century, проводился вместо планировавшегося на конец июня в Нью-Йорке аукциона произведений современного искусства, отмененного из-за пандемии коронавируса. Как отметили в аукционном доме, решение проводить торги в новом формате, сразу на четырех площадках, "открывает возможности для участников по всему миру приобретать важные художественные работы".