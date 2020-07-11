Театр "Новая опера" вернется к работе 11 августа

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Московский театр "Новая опера" им. Е. В. Колобова возобновит работу 11 августа после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"11 августа после более чем четырехмесячной паузы "Новая опера" возобновляет работу. На Основной сцене и в Зеркальном фойе театра состоятся несколько спектаклей и концертов", - рассказали в театре.

В "Новой опере" подчеркнули, что будут соблюдаться необходимые меры профилактики распространения вируса. Зрителей попросят носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Массовые мероприятия, в том числе работа театральных площадок, были запрещены в России с середины марта для борьбы с распространением коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин 9 июля объявил, что театры, кинотеатры и концертные залы в Москве, в которых не более 3 тыс. посадочных мест, смогут вернуться к работе с 1 августа при заполняемости не более чем на 50%.