Российские мультфильмы включены в программу фестиваля анимационного кино на Кипре

НИКОСИЯ, 14 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль анимационного кино Countryside Animafest Cyprus - Views of the World будет проведен на Кипре в августе, в его программу войдут работы российских мультипликаторов. Об этом организаторы сообщают в понедельник в Facebook.

"Конкурсная программа включает 55 фильмов. Помимо национального и международного конкурсов недавних короткометражных фильмов, в программе международного детского конкурса будут показаны короткометражные фильмы для детей, которые были созданы в последние два года", - говорится в сообщении.

В программу международного конкурса включен созданный россиянином Константином Бронзитом в прошлом году фильм "Он не может жить без космоса" (2019). В программе также значатся анимационные картины других российских мастеров анимации, в частности, фильмы Алины Титоренко "Селезень, веревочка и желудь", Саши Свирского "Мой галактический двойник Галактион", "Alphabets Heaven - Comte" российского аниматора Натальи Рысс, проживающей сейчас в Израиле.

В национальный конкурс анимационных работ включена картина "Преступление и наказание" живущей на Кипре россиянки Дарьи Буркут, а в детский конкурс - фильмы "Девочка-птичка" Екатерины Невоструевой, "Соседи" Валентины Архиповой и The Swamp Веры Вьюгиной.

Кинофестиваль по традиции пройдет 9-12 августа в деревне Саламиу, расположенной в горах к востоку от кипрского города Пафос. В условиях пандемии коронавируса не будут проводиться выставки и мастер-классы. Также решено, что, несмотря на международный статус, предстоящий анимационный смотр пройдет без гостей из-за рубежа.