Артист Театра оперы и балета Якутии погиб в результате удара молнии

ЯКУТСК, 14 июля. /ТАСС/. Артист балетной труппы Государственного театра оперы и балета Якутии Василий Кириллин погиб в результате удара молнии. Об этом сообщили ТАСС во вторник в театре.

"Коллектив Государственного театра оперы и балета выражает глубокое соболезнование родным и близким артиста балетной труппы Василия Кириллина по поводу его безвременной кончины на 24-м году жизни 13 июля 2020 года", - сказали в театре.

По предварительным данным, причиной смерти стал удар молнии. "Василий имел хорошие природные данные, сценическую фактуру, танцевал во всех репертуарных и премьерных спектаклях - в массовых сценах и сольных эпизодах, в классических и современных балетах. Успешно выступал в международных гастролях театра в городах России и ближнего зарубежья, активно выезжал на гастроли в районы республики. Подавал надежды как будущий солист балета", - добавили в театре.

Похороны состоятся в Таттинском районе региона.

Василий Кириллин родился 4 сентября 1996 года в селе Харбалах Таттинского района. Выпускник Якутского хореографического колледжа им. А. и Н. Посельских 2015 года. В том же году начал сценическую деятельность, затем продолжил работу в театре после прохождения воинской службы.