В Петербурге в онлайн-формате открылся джазовый фестиваль "Бродский DRIVE"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Шестой международный джазовый фестиваль "Бродский DRIVE", заявленный как уик-енд со зрителями, открылся в пятницу в Петербурге в онлайн-формате. От заявленного ранее формата пришлось отказаться из-за "недостаточных мер безопасности", сообщила директор музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Анна Соколова.

"Мы предприняли все возможные меры безопасности, но этого оказалось недостаточно. И сегодня было принято решение отказать нам в проведении фестиваля со зрителями. Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в наши планы", - сказала директор музея - постоянного партнера джазового фестиваля, проходящего в Шереметевском саду. Деньги за проданные билеты будут возвращены в ближайшее время.

Трансляцию фестиваля можно смотреть на сайте Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме и в его официальных группах в соцсетях, на сайте и в соцсетях телеканала "Санкт-Петербург". Также трансляцию покажет городской информационный портал правительства Санкт-Петербурга и портал "Культура РФ".

Как отметил в беседе с журналистами художественный руководитель проекта Андрей Кондаков, фестиваль по-прежнему сохраняет "стилистический приоритет в сторону современной импровизационной музыки". Программу открыл возглавляемый им квартет, который собрал воедино разнообразные стилистические и композиторские устремления своего руководителя, известного пианиста-импровизатора.

Среди участников - такие мэтры российского джаза, как один из лучших в мире импровизаторов на альпийском роге, композитор, аранжировщик Аркадий Шилклопер, барабанщик Саша Машин, тромбонист и композитор Антон Боярских. Свои программы представят петербургские коллективы - квартет контрабасиста и аранжировщика Дмитрия Семенищева и ансамбль Easy Winners Андрея Воеводского, в репертуаре которого - архаический джаз.

Приношение Бродскому

Особая часть программы посвящена Иосифу Бродскому, которому в минувшем мае исполнилось бы 80 лет. Поэт, чье имя носит фестиваль, был большим поклонником классического джаза, что отразилось и в его творчестве.

Постоянный участник фестиваля, композитор и трубач Вячеслав Гайворонский в содружестве с пианистом и импровизатором Романом Столяром подготовили программу "Памяти Клиффорда Брауна". Так называется стихотворение Бродского, посвященное этому знаменитому трубачу.

В первый день фестиваля группа Cool Train project контрабасиста Владимира Волкова представила программу "Бродский ad Libitum", построенную на музыкальных пристрастиях поэта.

Международный джазовый фестиваль "Бродский DRIVE", основанный Андреем Кондаковым, ежегодно проходит в Шереметьевском саду Фонтанного дома, рядом с Музеем Анны Ахматовой. В своем полном формате он длится летом в течение месяца. Сокращенный, трехдневный, вариант составлен из пяти вечерних и дневных концертов. На этот раз из-за пандемии на празднике не будет зарубежных исполнителей.