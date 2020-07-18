Сериал "Чернобыль" получил семь премий BAFTA в области телемастерства

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Мини-сериал "Чернобыль" (Chernobyl, 2019) получил семь премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Об итогах присуждения наград в области телемастерства сообщает в субботу британский телеканал Sky News .

Премии академии получили режиссер сериала швед Йохан Ренк, исландский композитор Хильда Гуднадоттир, создавшая оригинальную музыкальную тему "Чернобыля", и художник по костюмам британка Одиль Дикс-Миро. Сериал также получил награды за лучшую операторскую работу и свет, лучшие декорации, звук и монтаж.

В общей сложности "Чернобыль", созданный американской телесетью HBO и британской медиакомпанией Sky, был номинирован на 14 наград. Кроме того, "Чернобыль" претендует на телевизионные премии BAFTA в трех номинациях: лучший мини-сериал, лучший актер и лучший актер второго плана. На последние две награды выдвинуты соответственно британец Джаред Харрис, сыгравший в сериале члена комиссии по расследованию причин и ликвидации аварии на советской АЭC академика Валерия Легасова, и швед Стеллан Скарсгард, исполнивший роль зампреда Совмина СССР Бориса Щербины, руководившего комиссией, в которую входил Легасов.

Присуждение теленаград BAFTA состоится 31 июля. В 2000 году телевизионные премии британской академии были поделены на две отдельные категории, а их лауреатов объявляют в разные дни. Премиями в области телемастерства отмечаются достижения в отдельных аспектах телепроизводства, в том числе лучшая режиссура, сценарная и операторская работа. Телевизионными премиями BAFTA награждаются непосредственно программы различных жанров и форматов, а также лучшие актеры и ведущие.

Наибольший интерес в мире вызывает присуждение кинопремий BAFTA, лауреатов которых традиционно называют в феврале - между церемониями присуждения в США двух главных наград мира киноискусства - "Золотого глобуса" и "Оскара". В 2021 году из-за пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, имена лауреатов кинопремий BAFTA объявят только 11 апреля, а премии "Оскар" будут вручать 25 апреля.