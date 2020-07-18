Молодые музыканты запишут и опубликуют свои произведения на форуме "Таврида"

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Участники музыкальной смены форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" напишут и смогут опубликовать свои произведения, а авторы лучших проектов в музыкальной сфере смогут получить гранты до 1,5 млн рублей, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе мероприятия.

"Музыкальное направление - традиционное для "Тавриды", талантливые представители этой индустрии уже в шестой раз собираются на форуме. В этом году формат работы изменился: участники получат больше практики. В течение пяти дней музыканты будут работать над собственными материалами под руководством опытных наставников. <...> По итогам антишколы (особый формат смен "Тавриды") авторы смогут записать свои песни и опубликовать их на популярных музыкальных платформах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в числе преподавателей - создатель лейбла Soul Kitchen Ваня Nanik; организатор и учитель первой в России фристайл-школы Лев Киселев; саунд-продюсер Денис Колесников, работавший с группой "Хлеб", Филиппом Киркоровым, L'One, Ниной Кравиц и другими исполнителями; саунд-продюсер, диджей, автор и исполнитель музыкальных композиций Masta; преподаватели академии Игоря Матвиенко М.А.М.А. В формате онлайн с участниками будет работать композитор, продюсер, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев.

"Впервые будет вручена премия молодых деятелей современного искусства. Профессиональное жюри определит одного победителя из числа участников, который получит контракт на продюсерское сопровождение, возможность прохождения стажировки и предложение присоединиться к крупнейшим российским и международным арт-проектам. Также музыканты смогут принять участие в грантовом конкурсе и выиграть до 1,5 млн рублей на реализацию своего проекта", - отметили в оргкомитете.

Добавляется, что антишкола, посвященная современной музыке, продлится до 24 июля. С 27 июля стартует смена для художников, скульпторов, перформеров, арт-критиков и арт-кураторов.

О "Тавриде"

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. С прошлого года он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель постепенно строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить мероприятия в любое время года. Прошлый сезон для "Тавриды" стал рекордно долгим: смены проводились с 11 мая по 5 октября. В этом году также планировался длинный сезон, однако планы нарушила пандемия: форум открылся только 10 июля и продлится до 10 октября.

Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составляет почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.