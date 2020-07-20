Театральный фестиваль во Владивостоке перенесли на осень 2021 года из-за пандемии

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Организаторы первого Международного тихоокеанского театрального фестиваля приняли решение перенести его проведение с осени 2020 года на 2021 год. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко на своей официальной странице в Instagram.

"Побывали с народным артистом России Евгением Мироновым на юге Приморья в удивительном месте на стыке трех границ: России, Китая и Северной Кореи. Здесь и обсудили планы по проведению первого Международного Тихоокеанского театрального фестиваля. Он должен был состояться этой осенью во Владивостоке. К сожалению, из-за пандемии его пришлось перенести на следующий год", - написал губернатор, выразив уверенность, что фестиваль станет ярким культурным событием как для отечественных ценителей сценического мастерства, так и для гостей из стран АТР.

Международный тихоокеанский театральный фестиваль должен был впервые пройти во Владивостоке с 23 сентября по 8 октября 2020 года. Его идейным вдохновителем является народный артист России, художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов.

Планируется, что спектакли, а также мастер-классы и перформансы во время фестиваля будут проходить на Приморской сцене Мариинки, в Приморском академическом театре имени Максима Горького и на набережной Спортивной гавани. Зрители увидят постановки театров из России, Китая, Японии, Тайваня, Вьетнама.

По последним данным, всего в Приморском крае заразились коронавирусной инфекцией 5 548 человек, из них 4 158 выздоровели, 63 умерли. Режим повышенной готовности продлен до 31 июля. Гражданам из повышенной группы риска необходимо соблюдать режим самоизоляции до 29 июля включительно.

Тем не менее в крае введен ряд послаблений: возобновляется работа сельскохозяйственных ярмарок, которые проверят административные комиссии на предмет соблюдения санитарных требований. Также с 15 июля в Приморье начали принимать клиентов гостиницы и предприятия общественного питания.