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Умер режиссер "Волшебника Изумрудного города" и "Приключений Незнайки" Боголюбов

Ему было 86 лет

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Режиссер "Приключений Незнайки и его друзей" и "Волшебника Изумрудного города" Александр Боголюбов умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

"На 87-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича", - говорится в сообщении.

Ранее Боголюбов был несколько раз госпитализирован. Его сын Оскар Кучера сообщал о госпитализациях в январе и июне 2020 года.

Александр Боголюбов родился 29 декабря 1934 года. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. Работал режиссером в Одесской киностудии, студии "Киевнаучфильм", а также "Мульттелефильм". Был режиссером-постановщиком студии художественных фильмов творческого объединения "Экран". Выступил режиссером игровых фильмов "Мелодия на два голоса" и "Батальоны просят огня" (совместно с В. Чеботаревым) и анимационных фильмов "Бумеранг", "Приключения Незнайки" и "Волшебник Изумрудного города".

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