Тильда Суинтон и режиссер Энн Хуэй получили "Золотых львов" Венецианского кинофестиваля

РИМ, 20 июля. /ТАСС/. Сразу две женщины удостоились "Золотых львов Святого Марка" Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф. Как объявила в понедельник дирекция старейшего в мире киносмотра, лауреатками стали актриса, режиссер, сценарист и продюсер из Гонконга Энн Хуэй и британская актриса Тильда Суинтон.

На счету Суинтон десятки ролей, за которые она получила признание как "одна из самых оригинальных актрис", а также несколько мировых наград, включая Кубок Вольпи Венецианского кинофестиваля и "Оскара". Хуэй считается представительницей новой волны гонконгского кино, она - автор трех десятков фильмов, в том числе демонстрировавшихся в Венеции.

Обычно церемония награждения проходит в рамках фестиваля, который состоится со 2 по 12 сентября, как планировалось изначально. Дирекция смотра решила не переводить фестиваль в онлайн-формат, хотя объявила, что программа будет немного сокращена. Тем не менее предполагаются очное участие режиссеров и актеров, ковровая дорожка перед премьерами, а также пресс-конференции. Раньше объявлялось, что международное жюри основного конкурса возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт.