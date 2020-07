Как AC/DC записали главный хеви-метал-альбом планеты. Back in Black 40 лет

Вспомните, с чего начинается альбом, — с похоронных колоколов Hells Bells. Прямо посреди рабочего процесса главную хард-кор-группу Австралии застала смерть вокалиста Бона Скотта. После прощания музыканты хотели распустить группу, они вернулись в Лондон и ничего не делали, даже не играли на инструментах. Малькольм Янг, гитарист группы, рассказывал, что просто в какой-то момент они начали собираться и что-то делать, просто для себя, чтобы справиться с этой ситуацией. Так они поняли, что Скотт хотел бы продолжения этой истории. С благословения семьи погибшего AC/DC начали поиски нового участника. К тому моменту они уже достигли международного и коммерческого успеха, выпустили Highway to Hell, завоевали любовь слушателей своими провокационными текстами и выступлениями и готовились выпустить шестой альбом. Потому, когда менеджеры начали искать нового вокалиста, претенденты попадались из золотого списка, например, Стиви Райт или Алан Фрайер. Наконец на борту появился Брайан Джонсон — совершенно непостижимым образом ворвавшийся в мир AC/DC и пробывший с ними до 2016 года. После нескольких лет, проведенных рядом с харизматичным и теплым тембром Бона, на новобранца смотрели с недоверием. И сам он тоже часто задавался вопросом — куда его понесло? Ну, если бы его не взяли, две недели репетиций, проведенные рядом с AC/DC, остались бы с ним навсегда.

Описание Брайан Джонсон, 1980 год © Paul Natkin/Getty Images

Но Джонсона взяли, и сразу стало ясно, что группе придется перестраиваться. Есть такой миф, что вокалист во всем пытался подражать Скотту, но на самом деле все с точностью до наоборот: он пел просто от себя, как умел, как чувствовал. Потому, видимо, и зацепил всех каким-то особенным, новым звучанием. Он даже не стал петь Smoke On The Water (потрясающий хит Deep Purple, который просили исполнить всех кандидатов), выбрав для своего прослушивания Nutbush City Limits Тины Тернер.

Итак, все поняли, что придется перестраивать весь материал, что был придуман ранее с Боном. Так Back in Black стала первой полноформатной пластинкой Джонсона с AC/DC. Когда началась работа, все предрассудки и осторожность между участниками исчезли, вокалист сразу включился в работу, написав тексты ко всем песням. AC/DC провели шесть недель на Багамах, работая в студии. Про этот период рассказывают много историй, но это было так давно, что даже сами участники иногда путаются в воспоминаниях (а может быть, и приукрашивают что-то). Есть очень трогательная история о написании You Shook Me All Night Long. Джонсон провел много времени за текстом, ковыряя строчки, но в какой-то момент его посетило странное чувство. Сам он говорит, что не верит в духов и не хочет, чтобы его считали "маменькиным сынком", но ему стало так спокойно, все тревоги отпустили, будто что-то теплое и доброе посетило его. На какую-то секунду ему показалось, что это был дух покойного Бона. Но Джонсон быстро отогнал от себя эту мысль и просто сел сочинять песню. Кстати, текст группе сначала не понравился, кто-то даже сказал, что там слишком много слов. Но "переспав" с ней ночь, из песни их выкидывать не стали.

Описание Бон Скотт, 1979 год © FG/Bauer-Griffin/Getty Images

Название Back in Black, как и обложка альбома и одноименная песня, — это дань уважения Бону Скотту. Спустя годы музыканты с нежностью вспоминают о записи одного из главных хеви-рок-треков вселенной. Хотя на самом деле не все было так гладко: иногда погода могла разбушеваться настолько, что ураган вырубал все электричество и запись приходилось останавливать. Джонсон даже написал об этом в песне Hells Bells: "I'm rolling thunder, pourin' rain. I'm comin' on like a hurricane. My lightning's flashing across the sky. You're only young but you're gonna die". Кстати, колокола в этом треке пытались записать в настоящей церкви. Но музыкантам всегда мешали посторонние звуки. Тогда было принято решение отлить эксклюзивный колокол, а после записи он отлично использовался и как концертный атрибут. Весит он около двух тонн или даже больше.

Описание Концерт AC/DC в Австралии, 1991 год © Bob King/Redferns

Еще смешно, что жили они в довольно экстремальных условиях. В их комнаты или в студию могли заползти крабы или другая живность, а ночью местное население, как рассказала им хозяйка комнат, могло легко ограбить всех. Поэтому женщина хранила у входа огромные гарпуны. Ну так, на всякий случай. Если спросить кого угодно, какой хард-рок-трек вспоминается первым, наверняка Back in Black попадет в первую тройку (вместе с Highway to Hell). Основной рифф, кстати, родился не на Багамах, его Ангус Янг (бессменный соло-гитарист группы и один из ее основателей, тот самый человек, который на всех выступлениях коллектива выходил в школьной форме) придумал задолго до самого альбома и частенько играл в начале концертов AC/DC, чтобы разогреть толпу.

Описание Брайан Джонсон и Ангус Янг, 1986 год © Larry Busacca/WireImage