Как AC/DC записали главный хеви-метал-альбом планеты. Back in Black 40 лет

Этот альбом входит в топ-3 самых продаваемых (на данный момент) пластинок планеты, и уж точно это самый главный хеви-метал-альбом Земли. Полная драйва и нечеловеческой энергии, эта работа на самом деле родилась в темный период жизни группы

Вспомните, с чего начинается альбом, — с похоронных колоколов Hells Bells. Прямо посреди рабочего процесса главную хард-кор-группу Австралии застала смерть вокалиста Бона Скотта. После прощания музыканты хотели распустить группу, они вернулись в Лондон и ничего не делали, даже не играли на инструментах. Малькольм Янг, гитарист группы, рассказывал, что просто в какой-то момент они начали собираться и что-то делать, просто для себя, чтобы справиться с этой ситуацией. Так они поняли, что Скотт хотел бы продолжения этой истории. С благословения семьи погибшего AC/DC начали поиски нового участника. К тому моменту они уже достигли международного и коммерческого успеха, выпустили Highway to Hell, завоевали любовь слушателей своими провокационными текстами и выступлениями и готовились выпустить шестой альбом. Потому, когда менеджеры начали искать нового вокалиста, претенденты попадались из золотого списка, например, Стиви Райт или Алан Фрайер. Наконец на борту появился Брайан Джонсон — совершенно непостижимым образом ворвавшийся в мир AC/DC и пробывший с ними до 2016 года. После нескольких лет, проведенных рядом с харизматичным и теплым тембром Бона, на новобранца смотрели с недоверием. И сам он тоже часто задавался вопросом — куда его понесло? Ну, если бы его не взяли, две недели репетиций, проведенные рядом с AC/DC, остались бы с ним навсегда.

Описание Брайан Джонсон, 1980 год © Paul Natkin/Getty Images

Но Джонсона взяли, и сразу стало ясно, что группе придется перестраиваться. Есть такой миф, что вокалист во всем пытался подражать Скотту, но на самом деле все с точностью до наоборот: он пел просто от себя, как умел, как чувствовал. Потому, видимо, и зацепил всех каким-то особенным, новым звучанием. Он даже не стал петь Smoke On The Water (потрясающий хит Deep Purple, который просили исполнить всех кандидатов), выбрав для своего прослушивания Nutbush City Limits Тины Тернер.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2834452'>Back In Black</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/191175'>AC/DC</a> на Яндекс.Музыке

Итак, все поняли, что придется перестраивать весь материал, что был придуман ранее с Боном. Так Back in Black стала первой полноформатной пластинкой Джонсона с AC/DC. Когда началась работа, все предрассудки и осторожность между участниками исчезли, вокалист сразу включился в работу, написав тексты ко всем песням. AC/DC провели шесть недель на Багамах, работая в студии. Про этот период рассказывают много историй, но это было так давно, что даже сами участники иногда путаются в воспоминаниях (а может быть, и приукрашивают что-то). Есть очень трогательная история о написании You Shook Me All Night Long. Джонсон провел много времени за текстом, ковыряя строчки, но в какой-то момент его посетило странное чувство. Сам он говорит, что не верит в духов и не хочет, чтобы его считали "маменькиным сынком", но ему стало так спокойно, все тревоги отпустили, будто что-то теплое и доброе посетило его. На какую-то секунду ему показалось, что это был дух покойного Бона. Но Джонсон быстро отогнал от себя эту мысль и просто сел сочинять песню. Кстати, текст группе сначала не понравился, кто-то даже сказал, что там слишком много слов. Но "переспав" с ней ночь, из песни их выкидывать не стали.

Описание Бон Скотт, 1979 год © FG/Bauer-Griffin/Getty Images

Название Back in Black, как и обложка альбома и одноименная песня, — это дань уважения Бону Скотту. Спустя годы музыканты с нежностью вспоминают о записи одного из главных хеви-рок-треков вселенной. Хотя на самом деле не все было так гладко: иногда погода могла разбушеваться настолько, что ураган вырубал все электричество и запись приходилось останавливать. Джонсон даже написал об этом в песне Hells Bells: "I'm rolling thunder, pourin' rain. I'm comin' on like a hurricane. My lightning's flashing across the sky. You're only young but you're gonna die". Кстати, колокола в этом треке пытались записать в настоящей церкви. Но музыкантам всегда мешали посторонние звуки. Тогда было принято решение отлить эксклюзивный колокол, а после записи он отлично использовался и как концертный атрибут. Весит он около двух тонн или даже больше.

Описание Концерт AC/DC в Австралии, 1991 год © Bob King/Redferns

Еще смешно, что жили они в довольно экстремальных условиях. В их комнаты или в студию могли заползти крабы или другая живность, а ночью местное население, как рассказала им хозяйка комнат, могло легко ограбить всех. Поэтому женщина хранила у входа огромные гарпуны. Ну так, на всякий случай. Если спросить кого угодно, какой хард-рок-трек вспоминается первым, наверняка Back in Black попадет в первую тройку (вместе с Highway to Hell). Основной рифф, кстати, родился не на Багамах, его Ангус Янг (бессменный соло-гитарист группы и один из ее основателей, тот самый человек, который на всех выступлениях коллектива выходил в школьной форме) придумал задолго до самого альбома и частенько играл в начале концертов AC/DC, чтобы разогреть толпу.

Описание Брайан Джонсон и Ангус Янг, 1986 год © Larry Busacca/WireImage