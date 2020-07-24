Политехнический музей откроет выставку "Технологии в городе" в Ильинском сквере

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Выставка Политехнического музея "Технологии в городе" откроется 25 июля в Ильинском сквере. Экспозиция расскажет о "невидимом" слое городских технологий на примере пяти пространств, сообщили ТАСС в пресс-службе музея в пятницу.

"Экспозиция предлагает ближе познакомиться с технологиями, которые незаметно делают жизнь горожан комфортной. Город - живая, динамично развивающаяся структура, в которой органично сочетаются изобретения и последних лет, и далекого прошлого. Пять витрин Ильинского сквера - пять городских пространств, в которых взаимодействуют люди и разные технологии", - рассказали в пресс-службе и уточнили, что выставка продлится до 15 октября 2020 года.

Москвичи и гости столицы смогут узнать больше о принципах работы разных технологических решений, рассмотреть их как механизмы, в которых есть взаимодействующие части. "Например, вид на город с Новоарбатского моста позволил объединить темы воды, естественного и искусственного света, разных способов перемещения в пространстве. Площадь Тверской заставы помогла обратить внимание на уникальную архитектуру Тверского путепровода, реконструкцию местной транспортной схемы и вспомнить историю трамвая", - пояснили в музее.

Гости выставки смогут узнать больше о привычных "повседневных" технологиях - частному кондиционированию, газоснабжению и отоплению жилья, о железнодорожных путях. Отдельной частью экспозиции станет цифровой проект, охватывающий не вошедшие в основную часть выставки истории, фотографии, схемы и видео. Дополнительные материалы можно будет открыть по QR-коду на каждой витрине.

"Готовя выставку, мы старались не ограничиваться технологическим словарем, а выяснить, как именно работает каждая из технологий. Благодаря специалистам музея и многочисленным консультантам мы утолили собственное любопытство: для чего на перекрестках стоят светофорные шкафы, как передается сигнал всем городским часам, безопасны ли капли, падающие на нас с кондиционеров. Мы уверены, что такая осведомленность нужна любому горожанину", - рассказала куратор выставки, журналист, архитектурный критик, преподаватель Московской архитектурной школы МАРШ Мария Фадеева, чьи слова приводят в пресс-службе.