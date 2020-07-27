Женщины на яхте, бодипозитив и история лягушонка Пепе: что смотреть на Beat film festival

Программа смотра в этом году превзошла сама себя, поэтому в ней просто нет проходных фильмов. Вы можете выбрать любой — и не прогадаете. Зрителям покажут фильм "Сейчас или никогда" о детях-активистах, меняющих мир, "В погоне за Бэнкси" об одном из самых популярных и загадочных художников современности, "Флип" об истории российского скейтбординга и многое другое. В нашей подборке — самые яркие картины фестиваля. "Мэйден" Сейчас в общественном поле все больше ведется разговоров о харассменте, некоей "новой этике", равноправии полов и прочем, но, несмотря на видимость прогресса, отстаивание интересов женщин остается прерогативой небольшой группы людей, и даже такие элементарные вещи, как безопасность на рабочем месте и нарушение личных границ, часто вызывают смех и воспринимаются как некая блажь. И это 2020 год! Когда британка Трейси Эдвардс решила собрать полностью женскую команду для участия в кругосветной регате в середине 80-х, дела обстояли еще хуже. Еще будучи подростком, Трейси сбежала из дома от абьюзивного отчима в Грецию. Там она работала официанткой, а потом устроилась стюардессой на яхту. Тогда девушка узнала про кругосветную регату и поняла, что она хочет в ней поучаствовать, чего бы ей это ни стоило. Парусный спорт был эксклюзивным клубом для парней, никому даже не могло прийти в голову, чтобы взять к себе в команду девушку, поэтому первые попытки Трейси устроится на какую-нибудь из яхт не увенчались успехом. Только после долгих уговоров ей удалось заполучить место судового повара и отправиться в кругосветное путешествие. Но к девушке относились исключительно как к прислуге, а уж чтобы взять ее в команду, не могло идти и речи. В общем, ей не оставалось ничего другого, как собрать команду самой и доказать, что женщины ничем не хуже мужчин. Грустно, что это нужно доказывать, но тем не менее это факт.

"Мэйден" — не просто вдохновляющая история о силе человеческого духа и о борьбе с шовинизмом, который оказывается даже более деморализующим, чем холодный и жестокий океан, но и невероятно увлекательный приключенческий фильм, который будет держать вас в напряжении до самого конца. Эта история вселяет надежду на то, что люди способны прислушаться и понять друг друга, отбросив в сторону предубеждения и различия. "Армия плюс" Большой? Тяжеловесный? Фигуристый? Как можно назвать полного человека? "Лучшее слово, описывающее меня, — толстая", — считает норвежка Полина. Но для нее это не оскорбление и не признание своей вины, это обычное слово, которое описывает ее фигуру, без примеси осуждения. Четыре скандинавских девушки — Хелен, Марте, Полина и Вильде — не считают слово "толстый" оскорбительным, а свое телосложение — чем-то неправильным и постыдным. Для активисток проблема скрывается не в них, а в обществе, помешанном на недостижимых стандартах красоты, которые вызывают у людей отчаяние, ненависть к себе, неприятие собственного тела и психологические проблемы.

Девушки далеко не сразу пришли к этому здравому выводу. Годами они ненавидели свое тело и осуждали себя за то, что не в силах его изменить. Они столкнулись с неприятием близких людей и общества, принимали бесплодные попытки похудеть, а потом взглянули на себя по-новому. Может все-таки, наше тело — не источник стыда, а повод для гордости? И неважно, что говорят популярные блогеры, глянцевые журналы и все те, кто работают на великую и ужасную индустрию красоты. Теперь девушки отстаивают, казалось бы, совершенно банальную вещь — право быть собой, даже если это не соответствует популярным трендам и общепринятым стандартам. В обществе, помешанном на внешности, за это право действительно приходиться бороться. "Ништяк, браток" Все мы знаем лягушонка Пепе, но далеко не всем известна его история и создатель. В середине 2000-х художник из Сан Франциско Мэтт Фьюри нарисовал незатейливый комикс про добродушного лягушонка и его друзей и выложил его в интернет. Тогда Фьюри не особенно задумывался об интеллектуальной собственности и уж точно не предполагал, что Пепе начнет жить собственной жизнью. Пользователям быстро полюбился лягушонок с его простыми чертами, которым можно было придать любое выражение и форму. Пепе оторвался от своего родителя и отправился в долгое путешествие по Всемирной сети, которое привело его в совсем неожиданные места. Через десять лет из безобидного подростка с дурацкими приколами и фирменной фразой "Ништяк, браток" Пепе превратился в оружие ультраправых и один из главных символов предвыборной кампании тогда еще будущего президента США Дональда Трампа. Фьюри, такой же спокойный и беззлобный, как его знаменитый персонаж, понял, что совершил роковую ошибку, и решил вернуть лягушонка себе. Но, может, уже слишком поздно?

Режиссерский дебют Артура Джонса — талантливо рассказанная история о бессилии человека перед Всемирной сетью, над которой в силу ее тотальной анонимности не властны законы и здравый смысл. В эпоху, когда все происходящее тут же становится мемом, а информация распространяется с такой скоростью, что ее невозможно контролировать, любой культурный символ может превратиться из орудия добра в абсолютное зло. И даже сами создатели этих символов не могут предсказать их судьбу — они тут же становится коллективной собственностью миллионов анонимных пользователей по всему миру. История Пепе — невероятно поучительная и одновременно вселяющая надежду: хочется, чтобы лягушонок осознал свои ошибки и вернулся к любящим родителям. "Последние и первые люди" Первая и последняя полнометражная картина известного исландского композитора Йохана Йоханнссона, скончавшегося несколько лет назад, проходила в программе фестиваля как документалка, но эта работа, скорее, находится на стыке искусств и больше похожа на иммерсивный опыт.

Описание Кадр из фильма "Последние и первые люди" © Пресс-служба Пресс-служба Beat Film Festival​

Повествование "Последних и первых людей" основано на одноименном романе британского фантаста Олафа Стэплдона. Через два миллиарда лет человеческая цивилизация достигает такого высокого уровня развития, что люди общаются друг с другом исключительно телепатически. За это время Земля переживала периоды невероятного расцвета и разрушающего хаоса, благодаря которым человечество превратилось в сверхразум, способный жить вечно. Однако Солнце имеет на все свои планы и разрастается настолько, что начинает пожирать планеты одну за другой. В попытках спастись люди переселяются на Нептун, но вскоре понимают, что их цивилизации суждено погибнуть. Тогда они обращаются к своим единственным наследникам, оставшимся глубоко в прошлом, — человечеству нашего времени. Их коллективный голос, проходящий через века, принадлежит, конечно, самой неземной актрисе современности Тильде Суинтон. Ее рассказ сопровождается черно-белым видеорядом с памятниками, посвященными солдатам и партизанам Второй мировой войны, которые были воздвигнуты по приказу югославского президента Иосипа Броз Тито. Камера Стурлы Брандта Грёвлена выхватывает разные части монструозных заброшенных конструкций, памятников тщеславия и избыточности уже несуществующего государства, больше похожих на обломки инопланетных цивилизаций, а зерно 16-миллиметровой пленки придает им еще больший объем. В какой-то момент невероятная, обволакивающая музыка Йоханнссона как будто проникает в каждую клетку твоего тела и вкупе с сюрреалистичными кадрами переносит на другой уровень восприятия, заставляя забыть о реальности. Это настоящая кинематографическая медитация, одновременно таинственная и душераздирающая, которая призывает человечество опомниться. "По волнам: искусство звука в кино" Герой сосредоточенно бьет по клавишам, но ему ужасно мешает раздражающий звук газонокосилки за окном. Вдруг над его домом пролетает космический корабль, где-то вдалеке слышатся крики людей… Все это мы видим на экране, но как минимум 50% успеха зависит от того, что мы слышим. Именно звук заставляет нас поверить в происходящее, делает героев объемными, а окружающий их мир — реальным. Мы привыкли воспринимать звуки в кино как нечто само собой разумеющееся, но на самом деле за этим скрывается многолетняя кропотливая работа настоящих энтузиастов, идеалистов и перфекционистов, которые готовы днями и ночами собирать звуки и воссоздавать реальный мир на экране.

Описание Кадр из фильма "По волнам: искусство звука в кино" © Пресс-служба Пресс-служба Beat Film Festival​

Так было далеко не всегда: эволюция звука в кино происходила постепенно, и его значение для фильма усиливалось с каждым новым десятилетием. Стивен Спилберг, Джордж Лукас, Дэвид Линч, Фрэнсис Форд Коппола — их имена мы знаем гораздо лучше, нежели Уолтера Мёрча, Бена Бёртта или Гари Ридстрома, но именно они стоят у истоков инноваций, без которых невозможно представить современный кинематограф. Кто придумал рев Кинг Конга? Как были созданы языки R2D2 и Чубакки? Какой фильм представил миру стереозвук? Все это можно узнать в фильме Миджа Костина, заставляющего полюбить кино еще больше. "Под запись" Фильм американских документалистов Кирби Дика и Эми Зиринг, известных своей любовью к непростым темам, инициализирует невероятно важный разговор о том, о чем не принято говорить даже в эпоху #MeToo. Картина рассказывает о серии обвинений в изнасиловании в адрес влиятельного музыкального продюсера Рассела Симмонса и по своему масштабу не уступает скандалу, вызванному делом Харви Вайнштейна. Дрю Диксон была одним из самых влиятельных продюсеров 90-х. Ее карьера началась в компании Симмонса Def Jam Recordings, и она бы успешно там же и продолжалась, если бы однажды Симмонс не изнасиловал Диксон. Долгое время женщина думала, что она — единственная жертва успешного, богатого мужчины. Но после того, как движение #MeToo начало набирать обороты и все больше и больше женщин рассказывали свои истории, Диксон после 22 лет молчания все-таки решила поделиться своей.