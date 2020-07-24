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В Калининграде открылся кинофестиваль "Балтийский онлайн-дебют"

В дни конкурсной программы зрители смогут увидеть 15 фильмов

КАЛИНИНГРАД, 24 июля. /ТАСС/. Кинофестиваль "Балтийский онлайн-дебют" открылся в Калининграде в пятницу вечером. Конкурсная программа будет доступна зрителям в онлайн-кинотеатре, сообщили ТАСС в пресс-службе фестивальной дирекции Калининградской области.

"Церемония открытия первого фестиваля "Балтийский онлайн-дебют" стартовала в Калининграде. Она проходит в исторически значимом месте - башне "Врангель", - отметили в пресс-службе.

Фестиваль проходит в онлайн-формате, в офлайн организаторы решили провести только церемонии открытия и закрытия, соблюдая при этом необходимые в ситуации пандемии коронавируса условия.

По информации фестивальной дирекции, в дни конкурсной программы зрители смогут увидеть 15 фильмов режиссеров Балтийского региона и Северной Европы, картины будут доступны в онлайн-кинотеатре ivi.

Зрителям предлагают принять участие в онлайн-голосовании, которое продлится с 24 по 30 июля. В последний день фестиваля - 31 июля - будут подведены итоги и определен обладатель приза зрительских симпатий.

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