На Алтае впервые отмечают онлайн день рождения Василия Шукшина

БАРНАУЛ, 25 июля. /ТАСС/. День рождения актера, режиссера и писателя, уроженца Алтайского края Василия Шукшина, которому 25 июля исполнился бы 91 год, отмечают в субботу в регионе. Мероприятия впервые проводятся в онлайн-формате.

"В этом году из-за пандемии традиционные "Шукшинские дни на Алтае" с масштабными празднованиями, кинофестивалем на горе Пикет не проводятся - массовые акции отменены. Впервые день рождения Шукшина празднуют в первую очередь в режиме онлайн. К примеру, это онлайн-лекция от Всероссийского мемориального музея-заповедника Шукшина о становлении актера, режиссера и писателя с демонстрацией документов из фондов музея. На онлайн-площадках опубликованы ретроспективы "Шукшинских дней на Алтае" и фестиваля "Характеры", подготовлена онлайн-викторина "А ты бывал в музее Шукшина?", викторина по его творчеству. Все они на сайте музея", - сообщает Минкультуры края.

С 1 июля музей проводит акцию "Я на улице Шукшина" - каждый может прислать фото с улицы имени Шукшина, которые есть в 80 населенных пунктах РФ и ближнего зарубежья. Как рассказала ТАСС и.о. директора, главный хранитель мемориального музея Шукшина Светлана Лабутина, в сокращенном формате в музее прошли два мероприятия офлайн - открыты две новые выставки. Документальная - "Шукшин. Начало" - посвящена 60-летию со дня окончания режиссером ВГИКа, в экспозиции представлены документы из фондов музея. Вторая экспозиция - персональная выставка заслуженного художника РФ, живописца и керамиста Юрия Капустина, приуроченная к его 85-летию.

"Конечно, формат для нас очень необычный, в прошлые годы был праздник и в музее, и в селе Сростки. Сегодня очень скромно провели офлайн открытие двух выставок. Посетители в музей идут, соблюдаются все необходимые предписания Роспотребнадзора по ограничению количества человек на экскурсию, расстоянию между людьми. Мы отметили день рождения Василия Макаровича так: установили баннер, на котором каждый желающий может написать пожелания музею, свое впечатление о нем, о творчестве Шукшина", - рассказала ТАСС Лабутина, отметив, что на гору Пикет - любимое место Шукшина - специальных экскурсий не проводится, но люди поднимаются туда сами, чтобы почтить его память.

О фестивале

Фестиваль "Всероссийские Шукшинские дни на Алтае" - ежегодный масштабный праздник, собирающий тысячи гостей со всей России и из-за рубежа, на него приезжают известные российские актеры, режиссеры и литераторы, фестиваль в прошлом году прошел в 43-й раз. Площадки для мероприятий - Барнаул, родина актера село Сростки и не менее десятка других территорий края. В регионе во время праздника организуют встречи с актерами, режиссерами, писателями и поэтами, мастер-классы для молодых режиссеров и писателей. Ежегодно организуется Шукшинский кинофестиваль, вручается шукшинская литературная премия.

Василий Шукшин (1929-1974) - советский писатель, режиссер и актер, заслуженный деятель искусств РСФСР. Автор романа "Любавины", сборника рассказов "Сельские жители", режиссер, сценарист и актер фильмов "Калина красная", "Печки-лавочки", лауреат Государственной премии СССР и Ленинской премии (посмертно).