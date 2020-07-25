Худрук Театра им. Сац: рекомендации для работы театров возможны лишь как временный формат

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Рекомендации Роспотребнадзора для открытия театров являются компромиссным решением и создают сложные условия для работы музыкальных театров. Такой формат возможен лишь как временный, заявил ТАСС художественный руководитель Московского детского музыкального театра имени Наталии Сац Георгий Исаакян.
Согласно опубликованным рекомендациям, из репертуаров будут исключены спектакли с хоровыми и массовыми сценами. А артисты и музыканты оркестра должны будут находиться друг от друга на расстоянии от 1,5 до 4 м. Зрители смогут прийти на концерты и спектакли только в защитных масках.
"В сегодняшнем виде эти рекомендации ставят в тяжелое положение театры оперы и балета. Понятно, что это искусство массовое, как с точки зрения зрительской, так и с точки зрения спектаклей <...> Безусловно, это некий компромисс, некая временная форма, которая может быть на очень короткий срок, но в длительной перспективе она отрицает сам этот вид искусства - оперу и балет", - сказал он.
Как отметил Исаакян, для музыкальных коллективов один из наиболее сложных пунктов - запрет на показ спектаклей с хоровыми и массовыми сценами. "Понятно, что опера ассоциируется в первую очередь с массовыми сценами. "Борис Годунов", "Хованщина", "Травиата" - какую оперу не возьми, одно из главных действующих лиц - хор", - пояснил он.
Худрук подчеркнул, что с изменением эпидемиологической ситуации рекомендации могут поменяться. "Сейчас конец июля. Открытие сезона в театрах не раньше сентября, к этому времени ситуация может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Сегодняшние рекомендации нам могут показаться сладкой песней", - добавил он.
Он обратил внимание, что вопрос работы музыкальных театров не решается простым закрытием и запретом. "Мы понимаем все риски, и сейчас мы будем пытаться найти какой-то выход, как не рискуя ни здоровьем артистов, ни здоровьем зрителей, за ближайшие месяцы найти форму существования нашего жанра", - поделился Исаакян.
Меньше солистов и небольшие составы
В московском театре "Новая опера" им. Е. В. Колобова сообщили, что после открытия администраторы будут пристально следить за тем, чтобы зрители носили маски. "Зрители обязаны быть в масках. В противном случае им предложат приобрести маски на входе в театр", - отметила в беседе с ТАСС начальник отдела по связям с общественностью "Новой оперы" Елена Берека.
У театра есть возможность соблюсти требуемую дистанцию между музыкантами оркестра во время репетиций, не будет проблем и с временным ограничением массовых и хоровых сцен. "В своем репертуаре на август мы специально подобрали такие спектакли, чтобы было задействовано как можно меньше солистов и небольшие составы оркестра. В начале сентября в репертуаре театра - балеты", - рассказала Берека.
В свою очередь генеральный директор Московского театра оперетты Владимир Тартаковский сообщил, что театр для зрителя в августе работать не будет, а в сентябре сможет открыться при условии, что изменятся рекомендации. "Такие условия мы выполнить не можем. В августе мы будем репетировать, а играть будем осенью, когда сможем делать это полноценно", - сказал он в разговоре с ТАСС.
Во время репетиций в театре по возможности контролируют процесс соблюдения всех необходимых мер безопасности артистами. "Конечно, мы совсем не хотим, чтобы люди заболевали. Я думаю, если условия в театре будут некомфортными, то и зритель тоже не пойдет. Сидеть в масках целый спектакль не очень приятно", - считает Тартаковский.
В драмтеатрах без драмы
В драматических театрах рекомендации посчитали выполнимыми. Директор Театра наций Мария Ревякина назвала правила ожидаемыми. "Все указанные правила мы уже выполняем. Предоставляем дезинфицирующие средства. Мы стараемся распределить артистов разных спектаклей во время репетиций на разные потоки", - поделилась она с ТАСС. Она также добавила, что Роспотребнадзор определяет условия работы, но в театре ждут также постановление мэра, каким образом возможно продавать билеты - пока только 50% зала.
Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала, что в их спектаклях на сцене нет близкого общения, поэтому рисунок постановок менять не планируют. "У нас живая музыка звучит в некоторых спектаклях - но это единичные музыкальные инструменты, поэтому просто будем дезинфицировать", - добавила она.
Михайлова также отметила, что в театре обязали всех артистов и сотрудников перед сбором труппы принести свежие результаты ПЦР-тестов. "Мы по-своему готовимся к открытию сезона. Мы нашли приборы, которые мы установим в зале, за два часа до спектакля они будут очищать ультрафиолетом воздух в зале. Во время спектакля мы будем их перемещать в холлы, где бывают наши зрители. Мы купили системы и для помещений, где находятся сотрудники театра", - проинформировала директор театра.
Согласно указу мэра Москвы, театры получили возможность вернуться к репетициям с 9 июня. Позднее Сергей Собянин сообщил, что театры, кинотеатры и концертные залы в Москве, в которых не более 3 тыс. посадочных мест, смогут вернуться к работе с 1 августа при условии заполняемости зала не более чем на 50%. При этом, по словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, ожидается, что театры начнут сезон по готовности, ориентировочно, в середине сентября.