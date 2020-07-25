Худрук Театра им. Сац: рекомендации для работы театров возможны лишь как временный формат

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Рекомендации Роспотребнадзора для открытия театров являются компромиссным решением и создают сложные условия для работы музыкальных театров. Такой формат возможен лишь как временный, заявил ТАСС художественный руководитель Московского детского музыкального театра имени Наталии Сац Георгий Исаакян.

Согласно опубликованным рекомендациям, из репертуаров будут исключены спектакли с хоровыми и массовыми сценами. А артисты и музыканты оркестра должны будут находиться друг от друга на расстоянии от 1,5 до 4 м. Зрители смогут прийти на концерты и спектакли только в защитных масках.

"В сегодняшнем виде эти рекомендации ставят в тяжелое положение театры оперы и балета. Понятно, что это искусство массовое, как с точки зрения зрительской, так и с точки зрения спектаклей <...> Безусловно, это некий компромисс, некая временная форма, которая может быть на очень короткий срок, но в длительной перспективе она отрицает сам этот вид искусства - оперу и балет", - сказал он.

Как отметил Исаакян, для музыкальных коллективов один из наиболее сложных пунктов - запрет на показ спектаклей с хоровыми и массовыми сценами. "Понятно, что опера ассоциируется в первую очередь с массовыми сценами. "Борис Годунов", "Хованщина", "Травиата" - какую оперу не возьми, одно из главных действующих лиц - хор", - пояснил он.

Худрук подчеркнул, что с изменением эпидемиологической ситуации рекомендации могут поменяться. "Сейчас конец июля. Открытие сезона в театрах не раньше сентября, к этому времени ситуация может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Сегодняшние рекомендации нам могут показаться сладкой песней", - добавил он.

Он обратил внимание, что вопрос работы музыкальных театров не решается простым закрытием и запретом. "Мы понимаем все риски, и сейчас мы будем пытаться найти какой-то выход, как не рискуя ни здоровьем артистов, ни здоровьем зрителей, за ближайшие месяцы найти форму существования нашего жанра", - поделился Исаакян.

Меньше солистов и небольшие составы

В московском театре "Новая опера" им. Е. В. Колобова сообщили, что после открытия администраторы будут пристально следить за тем, чтобы зрители носили маски. "Зрители обязаны быть в масках. В противном случае им предложат приобрести маски на входе в театр", - отметила в беседе с ТАСС начальник отдела по связям с общественностью "Новой оперы" Елена Берека.