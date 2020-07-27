Умерла создатель фестиваля "Летние балетные сезоны" Алла Немодрук

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Создатель и художественный руководитель театрального фестиваля "Летние балетные сезоны" в Москве Алла Немодрук умерла в возрасте 71 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского академического молодежного театра.

"На 72-м году жизни не стало Аллы Маратовны Немодрук - организатора, продюсера и художественного руководителя "Летних балетных сезонов", многолетнего директора агентства "КонсАрта", - сказали в пресс-службе.

Первые "Летние балетные сезоны" были организованы в Москве в 1999 году в театре "Ромэн", затем 18 сезонов фестиваля состоялись на сцене РАМТа в сопровождении живого оркестра. В разные годы на фестивале выступали солисты парижской Grand Opéra, итальянские и французские танцовщики - "Миланский балет" Карло Песта, балетная труппа Compania Nationale Луиджи Мартеллетта.

Также на фестиваль приезжал коллектив "Киев Модерн-балет" под руководством хореографа Раду Поклитару, балетные труппы из самарских, воронежских и марийских театров оперы и балета.

"Энергия Аллы Немодрук казалась неисчерпаемой, запас сил и идей - огромным. Очарованная русским искусством, балетом в частности, она отважно и стремительно вовлекала в свое дело, в свою команду новых людей и творческие коллективы, создавая и развивая проект, который за 20 лет стал визитной карточкой летней Москвы и неотъемлемой частью культурной жизни столицы", - отметили в пресс-службе.