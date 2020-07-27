Власти Нижегородской области займутся восстановлением сгоревших объектов культуры

ТАСС, 27 июля. Пять деревянных домов, являющихся объектами культурного наследия Нижегородской области, переданы в собственность региона после серии пожаров, произошедших весной-летом 2020 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте правительства региона.

"Решение о передаче зданий в областную собственность было принято после того, как произошла серия пожаров в этих домах. И наша основная цель сейчас - принять оперативные меры по их защите от дальнейшего повреждения, а в будущем - отреставрировать. К мероприятиям планируем приступить, как только завершится процедура передачи", - приводятся в сообщении слова руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Григория Меламеда.

В собственность региона будут переданы пять зданий на улицах Шевченко, Малой Ямской и Студеной, где в апреле-июне 2020 года произошли пожары. Как отмечается в сообщении, причинами возгораний в расселенных домах были поджоги и неосторожное обращение с огнем. Ранее сообщалось, что по данному факту полиция возбудила уголовное дело по ст. 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия").

"Также организована работа по усилению патрулирования квартала в границах улиц Шевченко - Малой Ямской для исключения дальнейших противоправных действий, проникновения посторонних лиц в расселенные дома", - говорится в сообщении.