Около 130 тыс. туристов посетили Тульскую область после возобновления работы музеев

ТУЛА, 27 июля. /ТАСС/. Число туристов, посетивших Тульскую область после отмены с 29 июня ограничений на работу учреждений культуры и гостиниц, введенных ранее из-за пандемии коронавируса, достигло почти 130 тыс., что на четверть выше уровня аналогичного периода 2019 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

"С 29 июня, когда был снят ряд ограничений, Тульскую область посетили порядка 128 тыс. туристов, в то время как в июле 2019 года гостей было только около 97,5 тысяч", - говорится в сообщении, размещенном на сайте областного правительства. Наибольшей популярностью у туристов пользуются прежде всего федеральные музеи. В их числе музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная поляна", музеи-заповедники "Куликово поле" и "Поленово", Тульский государственный музей оружия.

Вопрос поддержки туристической отрасли, которая вошла в число наиболее пострадавших в период пандемии, по данным пресс-службы, в понедельник обсуждался на оперативном совещании у губернатора Алексея Дюмина. "В 2020 году оперативно были введены четыре пакета поддержки предпринимателей, ряд мер приняли специально для объектов туриндустрии. В настоящее время Тульская область активно включается в новую стимулирующую федеральную меру - систему частичной компенсации затрат для туристов", - отметили в пресс-службе.

Власти региона определили несколько направлений развития туристической отрасли после окончания пандемии. В их числе онлайн-продвижение туристических объектов, более широкое внедрение электронной билетной системы в музеях и на концертных площадках. По областным и федеральным программам предполагается проводить благоустройство городов, природных территорий для повышения их туристической привлекательности. "В Тульской области уже есть знаковые туристические места. Однако задача перед регионом состоит в том, чтобы не только поддерживать созданное, но и развивать перспективные территории, куда захотят приезжать туристы. При комплексном подходе в развитии таких территорий мы сможем вывести туризм в области на качественно новый уровень", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

До конца 2020 года в Тульской области планируют провести оценку состояния туристической отрасли совместно со Сбербанком с помощью проекта анализа больших данных (big data), добавили в пресс-службе.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса введен в Тульской области с 16 марта. Сейчас регион находится на втором этапе снятия ограничений. Большая их часть уже отменена. Возобновили работу торговые центры, открылись непродовольственные рынки и ярмарки, предприятия общепита, учреждения спорта, библиотеки, музеи. С 1 августа откроются кинотеатры.