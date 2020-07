Оглашен длинный список Букеровской премии

Больше всего писателей - девять - в этом году представляют США, из них трое с двойным гражданством. Это Дайан Кук, Эвнил Доши, Кайли Рид, Брэндон Тейлор, Энн Тайлер, Си Пэм Чжан, Колум Маккэнн (Ирландия и США), Мааза Менгисте (Эфиопия и США), Дуглас Стюарт (Шотландия и США). От Великобритании в длинный список премии пробились три автора: уже упомянутая Мэнтел, а также Гэбриел Краузе и Софи Уорд. Еще одна писательница, Цици Дангарембга, представляет Зимбабве.

Кромвель как ключ к успеху

Самый титулованный автор из всех писателей длинного списка - Хилари Мэнтел, ранее она дважды удостаивалась Букеровской премии за исторические романы о главном идеологе английской Реформации Томасе Кромвеле (1485-1540). В 2009 году это было произведение "Волчий зал" (Wolf Hall), а в 2012 году - "Внесите тела" (Bring Up the Bodies). Нынешняя книга Мэнтел под названием "Зеркало и свет" (The Mirror & The Light) завершает трилогию про Кромвеля - детально описанную историю восхождения при дворе короля Генриха VIII прадеда лорда-протектора Оливера Кромвеля, его впадения в немилость у монарха и казни.

До 2019 года Мэнтел была единственной в мире писательницей, дважды получавшей Букеровскую премию. В прошлом году к ней присоединилась канадка Маргарет Этвуд (до этого она становилась лауреатом премии в 2000 году), которая разделила награду с британкой Бернардин Эваристо.

Американская писательница Энн Тайлер попала в длинный список Букеровской премии со своим 23-м по счету романом под названием "Рыжий на обочине" (Redhead by The Side of The Road). В 1989 году Тайлер стала лауреатом Пулитцеровской премии за роман "Уроки дыхания" (Breathing Lessons), а еще два ее произведения выходили в финал борьбы за престижную американскую награду. Несколько ее романов были экранизированы. В 2015 году она пробилась в короткий список Букеровской премии.

Мнение жюри

Авторы девяти из тринадцати отобранных произведений - женщины, а в случае восьми авторов речь идет о дебютных работах.

Комментируя сделанный выбор, глава жюри, литературный критик и в прошлом издатель Маргарет Басби, заметила, что общая черта многих из них - внимание к представляющим зачастую меньшинства персонажам, живущим во времена культурных изменений. "Сюда входят романы, принесенные взмахом крыла истории с запоминающимися персонажами, которые ожили и стали заметны, романы, которые отражают момент культурных изменений или давления, оказываемого на человека, живущего в до- и постдеспотическом обществе. Некоторые из этих книг описывают межличностные отношения, которые сложны, полны нюансов и эмоционально заряжены. В них есть голоса меньшинств, которые часто не слышны, и свежие, смелые, захватывающие истории", - сказала она.

О премии

Книги, вошедшие в длинный список, были отобраны из 162 произведений, опубликованных в Великобритании или Ирландии с 1 октября 2019 года.

Короткий список, в который войдут 6 из 13 писателей, будет обнародован 15 сентября, а имя обладателя премии и причитающегося приза в £50 тыс. ($64 тыс.) будет оглашено в ноябре.

Букеровская премия, одна из самых престижных литературных наград в мире, была учреждена в 1968 году. Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. До 2013 года Букеровская премия присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. Однако затем жюри премии позволило претендовать на нее писателям из других стран мира за произведение, написанное на английском языке и опубликованное в Соединенном Королевстве.