Труппа пострадавшего от пожара театра во Владимире с 7 августа будет выступать в Суздале

ВЛАДИМИР, 28 июля. /ТАСС/. Актеры Владимирского академического театра драмы, здание которого в конце июня серьезно пострадало из-за пожара, с 7 августа начнут выступления на открытом воздухе в Суздале. Средства от продажи билетов будут направлены на восстановление театра, сообщила ТАСС представитель компании-организатора гастролей Татьяна Савельева.

Возгорание площадью 500 кв. м произошло в здании Владимирского академического театра драмы 29 июня, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Пожар начался во время проведения электромонтажных работ. В результате возгорания серьезно пострадала недавно отремонтированная сцена и зрительный зал, а также фойе театра.

"С 7 августа на площадке амфитеатра ГТК "Суздаль" (гостинично-туристического комплекса - прим. ТАСС) по пятницам, субботам и воскресеньям будут демонстрироваться спектакли Владимирского академического театра драмы. Средства от продажи билетов, за исключением вип-зоны, будут переведены на благотворительный счет на восстановление театра", - сказала она, уточнив, что из-за санитарно-эпидемических мер амфитеатр вместимостью 1,5 тыс. человек сможет разместить не более 1 тыс. зрителей.

Как пояснила ТАСС пресс-атташе театра Светлана Игнатова, гастроли начнутся с показа спектакля "Андрей Боголюбский", который многие годы является визитной карточкой Владимирской области и ранее был показан на сцене зала церковных соборов храма Христа Спасителя, а также продемонстрирован на Русском балу в Вене и на сцене Российского центра науки и культуры в Париже.8 и 9 августа зрители смогут увидеть постановки "Молодая гвардия" и "Полет над гнездом кукушки". Далее планируется показ комедий и спектаклей по русской классике.

"Артисты почти полгода, с середины марта, не виделись со зрителями, и для нас возможность выступать - большая радость. 15 августа театр также планирует принять участие в первом фестивале уличных театров в Суздале", - добавила Светлана Игнатова.

Владимирский академический театр драмы был основан в 1848 году актером Иваном Лавровым. На его сцене в разные годы играли известные актеры театра и кино Евгений Евстигнеев, Александр Дедюшко. В последние годы театр известен своими резонансными постановками, в частности спектаклем "Молодая гвардия", гастроли которого прошли в ДНР, ЛНР и в Сирии. Кроме того, на владимирской сцене был поставлен последний прижизненный спектакль по произведениям Евгения Евтушенко "На стыке времен".