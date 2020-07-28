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Новый фильм Ренаты Литвиновой с музыкой Земфиры выйдет в прокат в ноябре

Роли в фильме "Северный ветер" исполнили Софья Эрнст, Светлана Ходченкова и другие

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Новый фильм актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой "Северный ветер" выйдет в российский прокат 26 ноября 2020 года. Об этом ТАСС сообщил во вторник представитель компании-прокатчика картины Sony Pictures.

"26 ноября компания Sony Pictures при поддержке Первого канала выпустит в широкий прокат фильм "Северный ветер" - постановка и сценарий Ренаты Литвиновой", - отметили в компании, добавив, что Рената Литвинова сыграла в фильме одну из ролей, а также выступила одним из продюсеров картины вместе с Натальей Дубовицкой и Надеждой Соловьевой. Музыку к фильму написала Земфира Рамазанова.

"Фильм о том, как царит в сердцах женщин вечный матриархат и вечное ожидание любимых мужчин, о том единственном часе, который дан любому человеку, в котором он сильнее смерти - час этот дается раз в жизни и нужно его не упустить <...> Как коротка жизнь, и как она бессмысленна без любви", - привели прокатчики слова Литвиновой.

Роли в фильме исполнили Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов, а также оперная певица Хибла Герзмава.

Среди самых известных фильмов с участием Литвиновой - "Увлеченья", "Настройщик", "Вечное возвращение" Киры Муратовой, "Мне не больно" Алексея Балабанова, телесериал "Граница. Таежный роман", "Жестокость" Марины Любаковой. Также она играет в МХТ имени Чехова. Как режиссер сняла фильмы "Богиня. Как я полюбила" и "Последняя сказка Риты".

Литвинова - заслуженная артистка РФ (2003), лауреат Государственной премии России (2001), обладательница медали Пушкина (2015).

Теги
РоссияЛитвинова, Рената Муратовна
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