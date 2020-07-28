Главным балетмейстером Пермского оперного театра стал Антон Пимонов

ПЕРМЬ, 28 июля. /ТАСС/. Пермский театр оперы и балета имени Чайковского представил труппе нового главного балетмейстера - хореографа и экс-заместителя руководителя екатеринбургского театра "Урал Опера Балет" Антона Пимонова. Об этом журналистам во вторник сообщил Алексей Мирошниченко, который покидает этот пост по собственному желанию.

"Эту кандидатуру [Антона Пимонова] предложил я. Очень важен был преемник, я очень к этому взвешенно подошел, мы с Виталием Ивановичем Дубровиным, [заведующим балетной труппой Пермского театра оперы и балета], прямо делегацией поехали в Екатеринбург, встретились с Антоном [Пимоновым], со Славой (художественным руководителем "Урал Опера Балета" Вячеславом Самодуровым - прим. ТАСС). Очень рад, что Антон согласился", - сказал он.

Мирошниченко поблагодарил руководство театра и региона, артистов и зрителей за 11 лет работы в Перми и отметил, что за это время было поставлено порядка 50 балетных спектаклей, из них 20 - его авторства. О причинах ухода хореограф не сообщил, но отметил, что не переходит на работу в другое учреждение, кроме того, продолжит сотрудничество с пермским балетом.

"Мы планируем, что Алексей Григорьевич [Мирошниченко] продолжит с нами сотрудничество. В планах у нас есть две постановки, но уже в качестве приглашенного хореографа. Мы надеемся, что Алексей Григорьевич будет нам подсказывать. Осенью будет возобновлен [одноактный балет] "Шут", он к нам приедет на [конкурс артистов балета] "Арабеск", - заверил генеральный директор театра Андрей Борисов.

Пимонов рассказал журналистам, что предложение стало для него неожиданным. "Я прекрасно понимаю, что такое пермский театр, что такое пермский балет, куда я прихожу. Сегодняшняя репутация, которая выстраивалась годами, имеет очень высокий интерес у критиков и зрителей, наша задача сейчас планку сохранить. Я с хорошим ощущением вхожу в театр, тот путь, который нам бы хотелось продолжить, - это сохранить классический репертуар", - рассказал новый балетмейстер.

Алексей Мирошниченко - заслуженный артист РФ, один из ведущих российских хореографов, работающий в неоклассическом стиле. Родился в Донецке в 1974 году, окончил Академию Русского балета имени Вагановой (класс Валентина Оношко) и был принят в труппу Мариинского театра, где с 2004 года был репетитором балетов Уильяма Форсайта. В 2009 году Мирошниченко возглавил балетную труппу Пермского академического театра оперы и балета имени Чайковского, где поставил спектакли "Дафнис и Хлоя" Равеля, "Шут" Прокофьева, "Условно убитый" Шостаковича, "Баядерку" Минкуса, "Шахерезаду" Римского-Корсакова, "Щелкунчик" Чайковского, выпустил в новой редакции "Лебединое озеро" и "Золушку" и многое другое.

Антон Пимонов окончил Академию Русского балета имени Вагановой (класс Юрия Умрихина, 1999), в том же году был принят в Мариинский театр. Дебютировал как хореограф в 2012 году в Мариинском театре, сотрудничал с Театром балета имена Якобсона в Петербурге, "Балетом Москва", балетной труппой Большого театра, Пермским хореографическим училищем. Является обладателем Национальной театральной премии "Золотая Маска" за спектакль "Скрипичный концерт № 2" на музыку Прокофьева. С 2017 по 2020 год работал заместителем художественного руководителя балета и хореографом в екатеринбургском театре "Урал Опера Балет".

О театре

Пермский театр оперы и балета - один из старейших музыкальных театров России, создан в 1870 году. В 1965 году театру присвоили имя Чайковского, здесь в разные годы поставлены все сценические произведения композитора. Достижения пермского театра неоднократно отмечены премиями фестиваля-конкурса "Золотая маска".