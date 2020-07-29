Приморская сцена Мариинки откроется в августе премьерным показом балета

ВЛАДИВОСТОК, 29 июля. /ТАСС/. Приморская сцена Мариинского театра возобновит работу 14 августа. Премьерный показ балета "Тысяча и одна ночь" откроет V Международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский", сообщили ТАСС в среду в пресс-службе театра.

"14-16 августа на Приморской сцене Мариинского театра пройдут премьерные показы балета "Тысяча и одна ночь" на музыку Фикрета Амирова. Балет откроет V Международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский", - сообщил собеседник агентства.

Во время посещения театра для обеспечения безопасности зрителей будут приняты особые санитарные меры, согласно требованиям Роспотребнадзора. Использование средств индивидуальной защиты является обязательным условием на протяжении всего пребывания в здании театра. В фойе и зале до начала и после окончания мероприятия необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Приморская сцена Мариинского театра, как и другие учреждения культуры в регионе, прекратила давать спектакли и концерты с 18 марта. Все мероприятия, в том числе Международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский", который традиционно проходит в конце июля, перенесли на более поздний срок.

Приморская сцена Мариинского театра существует во Владивостоке с 2016 года, до этого театр назывался Приморским театром оперы и балета. Сегодня это один из самых современных театров в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе. При нем функционируют три сцены: Большой зал, Малый зал и Летняя площадка. Театр проводит гастроли в Китае, Южной Корее, а также в Санкт-Петербурге на основной сцене Мариинки.