Эрмитаж с 1 августа удвоит количество сеансов и разрешит бесплатный вход детям до 7 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Дирекция Государственного Эрмитажа по итогам первых двух недель возобновления работы экспозиции приняла решение увеличить вдвое количество сеансов и предоставить бесплатный вход в музей детям до 7 лет. Об этом сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский в видеообращении к посетителям, опубликованном в среду на сайте Эрмитажа.

"Мы посчитали количество посетителей, проходящих через залы, и решили, что мы можем увеличить количество сеансов. С 1 августа количество сеансов увеличится вдвое, людей будут пускать каждые полчаса. Мы посчитали деньги и обнаружили, что мы можем себе позволить бесплатно принимать детей до 7 лет. Таким образом, с 1 августа дети до 7 лет смогут бесплатно посещать все наши маршруты, которые не предполагают экскурсионного обслуживания", - сообщил Пиотровский.

Он также объявил, что с 1 августа будут открыты для экскурсионного посещения фондохранилище в "Старой деревне", Меншиковский дворец, Зимний дворец Петра и Музей Фарфорового завода. До этого можно было посетить только Главный музейный комплекс на Дворцовой набережной и Главный штаб.

Эрмитаж возобновил прием посетителей 15 июля после почти четырехмесячного перерыва, связанного с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Для визита в музей билеты можно приобрести онлайн только на определенные сеансы и маршруты. Время посещения Эрмитажа ограничивается двумя часами, маршруты проложены по кругу, чтобы избежать пересечения встречных потоков. В новых условиях работы Эрмитаж принимает пока по 1,7 тыс. человек в день, в обычном режиме музей способен был вместить единовременно до 7 тыс. человек.