Кто такая Kate NV, которая покорила американских критиков советскими телепередачами

Катя — участница группы Glintshake (ГШ), и большинство знают ее по этому проекту с экспериментальным гитарным звучанием, которые многие называют то авангардом, то поп-музыкой, то гранжем. Подобрать единое определение для ГШ сложно (честно говоря, сейчас это сложно сделать со многими группами, которые хоть сколько-то пытаются вырваться из порочного круга всем надоевших канонов и рамок). В своем творчестве ГШ давно уже не сдерживает себя, и там можно услышать что угодно — от классики рока до джазовых мотивов.

Room For The Moon — это третья Катина пластинка, которую она выпускает под псевдонимом Kate NV. И что интересно, делает она это на независимом американском лейбле RVNG Intl. Потому, может, и не стоит удивляться тому, что ее музыка уже была не раз замечена западной критикой — Pitchfork, PopMatters, Guardian, Loud and Quiet и многие другие ресурсы неоднократно ставили ее лонгплеям довольно высокие оценки. Сама же Катя с удовольствием делится со слушателями музыкой, которая ее вдохновляет, и собирает миксы — плей-листы для BBC, Guardian, Crack Magazine и других.