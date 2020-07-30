Кто такая Kate NV, которая покорила американских критиков советскими телепередачами

Катя — участница группы Glintshake (ГШ), и большинство знают ее по этому проекту с экспериментальным гитарным звучанием, которые многие называют то авангардом, то поп-музыкой, то гранжем. Подобрать единое определение для ГШ сложно (честно говоря, сейчас это сложно сделать со многими группами, которые хоть сколько-то пытаются вырваться из порочного круга всем надоевших канонов и рамок). В своем творчестве ГШ давно уже не сдерживает себя, и там можно услышать что угодно — от классики рока до джазовых мотивов. Данный контент предназначен для лиц старше 18 лет Room For The Moon — это третья Катина пластинка, которую она выпускает под псевдонимом Kate NV. И что интересно, делает она это на независимом американском лейбле RVNG Intl. Потому, может, и не стоит удивляться тому, что ее музыка уже была не раз замечена западной критикой — Pitchfork, PopMatters, Guardian, Loud and Quiet и многие другие ресурсы неоднократно ставили ее лонгплеям довольно высокие оценки. Сама же Катя с удовольствием делится со слушателями музыкой, которая ее вдохновляет, и собирает миксы — плей-листы для BBC, Guardian, Crack Magazine и других.

Тем временем ее альбом не зазвучит из каждого утюга, ее соцсети еле-еле набирают 3 тыс. подписчиков, а если верить данным Spotify, количество прослушиваний треков Кати редко перебирается за отметку 50 тыс. Как же так? Почему девочка, которую приметили даже в США и Европе, не столь популярна в нашей стране (к слову, группа Ic3Peak тоже имеет довольно благодушные отзывы критиков и слушателей, но у нас прославилась абсолютно не из-за этого)? Скорее всего, ответ на этот вопрос кроется в самой музыке Кати. Совершенно точно это не то, что вы бы хотели поставить на благопристойной вечеринке у себя дома с друзьями, и, скорее всего, не то, что вы бы послушали в машине или во время прогулки. Точнее, есть определенная каста людей, которые это бы сделали, просто их меньшинство. Когда описывают Катины источники вдохновения, умудряются перечислить целый набор не связанных между собой вещей: это и японская музыка, и Рене Магритт, и Владимир Пресняков, Сейлормун, Мэри Поппинс и еще миллион других вещей, которые никак не становятся в один ряд, но прекрасно считываются в ее треках.

' YouTube / Kate NV'

Любимая музыка Шилоносовой — японский поп и музыка 80-х. Это она и пытается соединить в своем творчестве, постоянно придумывая к своим экспериментам новые подходы. Как и в случае с ГШ, тут вы можете услышать целую радугу самых необычных и неоднозначных приемов и звучаний: не только сити-поп, к которому так часто приписывают Катю, но и джаз, и русскую эстраду годов 70–80-х, даже математический рок (если, например, обратиться к сложному ритму). Некоторые писатели говорят, что иногда они не сочиняют историю, а как бы следуют за героем. Как это происходит в литературе, сложно представить, а вот в музыке — проще, и именно этим занимается Катя. "Музыка знает, что она хочет, а я просто даю ей себя выразить", — рассказала как-то она. Поэтому в ее треках так много импровизации, а композиции превращаются в бесконечно текущие во времени волны. Шилоносова отдается музыке и идет за ней, порождая образы того, чего она, может, и не видела вовсе. Или просто забыла. А иногда детские воспоминания затираются слишком сильно, оставляя после себя лишь острую ностальгию, по чему — сам не знаешь. На альбоме у Кати есть прямые отсылки к советской эпохе (и к ее детству). Например, трек "Марафон-15", который назван в честь одноименной передачи для подростков. Шилоносова рассказывала, что она застала ее, но была слишком маленькой, чтобы понимать, что там происходит. И вот это детское ощущение непонимания (которое преследует всех юных членов общества) и стало одной из главных вещей в ее творчестве.

' YouTube / Kate NV'

Ну и коль ты ностальгируешь по чему-то, почему бы и не взять музыку того времени? Катя не придает особого значения словам, некоторые ее треки без текстов, больше внимания — музыке. Она рисует самые разные образы — от космических полетов до фантастических зверей, ходящих вверх тормашками. "И такой кавардак, не поверить никак, что настигнет тебя он сегодня", — поет Катя в треке Telefon, который по своему солнечному настроению и мотиву напоминает песни из детских советских фильмов. Иногда кажется, что, отдавшись этому импровизационному потоку, Катя может соединить вещи, которые в природе не соединяются. И что удивительно — в музыке Шилоносовой все это складывается в гармоничную мозаику, даже когда в треке Lu Na сталкиваются японский и русский языки, они звучат так, что становятся логичным продолжением друг друга. Абсолютно точно главный трек на альбоме — Plans, клип на который Pitchfork назвал видео месяца. Это песня об абсурдности нашего мира, наших предположений и желаний, о том, как все может рассыпаться в считаные секунды. Как говорится, хочешь рассмешить карантинного бога? Расскажи ему о своих планах. И видео она снимает, конечно же, в своей эстетике — пародируя телевизионные передачи из прошлого века.

' YouTube / Kate NV'