Путин направил приветствие участникам Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям четвертого Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес". Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Отрадно, что фестиваль, ставший традиционным, с каждым годом набирает творческую силу, своей богатой и разнообразной программой, дружеской, одухотворенной атмосферой привлекает все больше участников, - отметил президент. - Сегодня музей-заповедник "Херсонес Таврический" вновь встречает талантливых, известных далеко за пределами нашей страны артистов, среди которых как признанные звезды легендарного Государственного академического Большого театра, так и молодые мастера - яркие представители отечественных оперной и хореографической школ".

Фестиваль, по словам Путина, "в полной мере оправдает ожидания взыскательной публики, подарит радость встречи с настоящим искусством, станет незабываемым праздником и для участников, и для многочисленных зрителей - жителей и гостей Севастополя и Республики Крым".

О фестивале

Четвертый международный фестиваль оперы и балета проходит с 29 июля по 2 августа в государственном историко-археологическом музее-заповеднике "Херсонес Таврический".

Впервые фестиваль прошел в 2017 году и включал только оперную часть, в 2018 году в нем также участвовали звезды балета. Цель фестиваля - популяризация и развитие традиций балетного и оперного искусства среди широкой аудитории, в частности, среди жителей и гостей Крыма. В числе участников прошлых лет были Сергей Полунин, Осиэль Гюнео, Новосибирский театр оперы и балета, Московский театр "Новая опера", Фабио Мастранджело, Лауретта Саммерскейл и другие.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Севастополя. Ежегодно он привлекает в Севастополь туристов и является одним из ключевых событий в летний период.