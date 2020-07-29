Выставка работ мультипликатора Александра Петрова открылась в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Экспозиция работ художника-мультипликатора Александра Петрова, лауреата премии "Оскар" 2000 года за анимационный фильм "Старик и море" открылась в Ярославском художественном музее (ЯХМ), передает корреспондент ТАСС.

"Было непросто организовать экспозицию в принципе разных работ. Есть вещи, которые связаны с кино, есть вещи, которые связаны с книжной иллюстрацией, есть вещи, которые ни с чем не связаны, это просто моя жизнь - работы из поездок, мои наблюдения. Но удивительным образом наступило благополучное соединение всех моих исканий", - рассказал журналистам Петров.

В среду состоялся вернисаж, с 30 июля посетить экспозицию смогут все желающие. На выставке представлено более 130 произведений из собрания автора и Ярославского художественного музея. В экспозиции собраны графические, живописные работы, созданные Петровым во время путешествий по России, Италии и Африке, цикл иллюстраций к литературным произведениям, уникальные живописные композиции, которые были созданы им к одной из первых режиссерских работ - фильму "Корова".

Посетители выставки также смогут увидеть эскизы и разработки типажей к новому анимационному фильму Александра Петрова "Князь", посвященному истории жизни Александра Невского и его путешествию в Золотую Орду. Работа над фильмом только началась, ранее эскизы не были представлены публике.

"Я надеюсь, у этой выставки будет зритель. Мне кажется, что это будет хорошо и для музея, и для анимации. Потому что я в первую очередь художник рисованного кино, то что я здесь представлен в другой ипостаси - необычно, и я немного волнуюсь", - сказал Петров.

Изначально открытие выставки было запланировано на апрель, но отложилось из-за пандемии коронавируса. Ранее ЯХМ уже сотрудничал с Петровым. Это третья его выставка в музее, также работы Петрова представлены в постоянной экспозиции ЯХМ.

О Петрове

Александр Петров - художник-мультипликатор, проживающий в Ярославле. Он работает в технике "ожившей живописи". В 2000 году Петров получил премию "Оскар" за анимационный фильм "Старик и море". Петров - единственный академик-мультипликатор Российской академии художеств.