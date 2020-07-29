Артисты Большого театра открыли фестиваль оперы в "Херсонесе"

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Артисты Государственного академического Большого театра (ГАБТ) в среду открыли фестиваль оперы и балета в севастопольском музее-заповеднике "Херсонесе Таврическом". Для них это стало первой встречей со зрителем после перерыва, ради которой они раньше вышли из отпуска, а сотни зрителей ради представления приехали не только из Севастополя, но и других регионов, передает корреспондент ТАСС.

Фестиваль, который мог не состояться

Директор ГАБТ Владимир Урин перед началом первого концерта сообщил журналистам, что фестиваль оперы и балета, благодаря которому артисты Большого впервые получили возможность выступить в "Херсонесе", мог в этом году не состояться из-за коронавируса.

"На самом деле, действительно, до совсем недавнего времени мы точно не понимали, состоится он или не состоится. И то что он состоится, это замечательно. Более того, это очень-очень важно для труппы Большого театра. Начиная с середины марта, артисты вообще не выходили на сцену. И возвращение в родной дом, к репетициям, конечно, для нас это имело огромное значение. А то, что первое выступление здесь, в Херсонесе, на замечательной земле севастопольской, мне кажется, особенно собирает артистов", - отметил Урин.

Он поделился, что перед выступлением "ребята волнуются". "Многие из тех, кто сегодня будет петь и танцевать, танцевали и пели на самых именитых площадках мира. Но это особая площадка и после такого перерыва. Поэтому ребята, естественно, волнуются, репетировали, готовились. Особенно потребовалось время артистам балета, которые вышли специально раньше из отпуска для того, чтобы подготовиться к этим выступлениям здесь", - уточнил директор театра.

Министр культуры России Ольга Любимова, присутствовавшая на открытии фестиваля, отметила, что подготовка к фестивалю была "очень серьезной работой". "С точки зрения безопасности, с которой мы впервые столкнулись, это был очень серьезный труд совместно с Роспотребнадзором. С другой стороны, это совершенно уникальная сцена, которая стала больше и легче, чем в прошлом году", - пояснила Любимова.

Представления два в одном

Если в прошлые годы в разные дни фестиваля давали разные программы, то сейчас каждый день представления будет состоять из одинаковых оперной и балетной частей. В первом отделении зрители услышат певцов с мировыми именами: Игоря Головатенко, Динару Алиеву, Анну Аглатову, Олега Долгова, Анну Нечаеву. Вместе с ними на сцену выйдут выпускница молодежной оперной программы Большого театра, а теперь его солистка Юлия Мазурова и молодой тенор Бехзод Давронов, также выступят юные дарования - стажеры театра.

Как ранее отмечал Урин, "учитывая формат выступления open air, теплую летнюю крымскую погоду, в концерте будет исполнена музыка узнаваемая, легкая, радостная, искрящаяся". Наряду с ариями, дуэтами, ансамблями из опер Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова зрители смогут насладиться мелодиями Жака Оффенбаха, Джузеппе Верди, Гаэтано Доницетти, Франца Легара и Франческо Чилеа.

"Мне очень понравилась одна исполнительница. И была удивлена, когда заглянула в программку и увидела, что она - Алина Черташ - только стажерка и даже еще студентка академии имени Гнесиных. Написано, что она лауреат многих конкурсов, и я не удивлена, она просто потрясающая. Кроме того, мне очень нравится иногда бросать взгляд на ночной уже город, который виден за сценой, очень атмосферно", - поделилась впечатлениями жительница Севастополя Ирина.

Елена и Алексей приехали на концерт из Симферополя. "Никогда не была в Большом театре, но, мне кажется, атмосфера в Херсонесе даже лучше подходит для подобных выступлений, чем золотые залы. Свежий воздух, легкий ветер и запах моря прекрасно дополнили эмоциональные выступления оперных исполнителей, придали им как-то свой смысл", - поделилась впечатлениями девушка.

Оперное отделение завершилось поппури из песен, посвященных Севастополю и Черному морю, в том числе прозвучал "Севастопольский вальс". Эту песню знает каждый житель города - герой произведения, моряк, признается в любви к Севастополю и ждущей его на берегу девушке. Поппури исполнили все вокалисты, задействованные в концерте.

"Кармен" на сцене "Херсонеса"

Как рассказала президент ООО "Вижн медиа центр", отвечавшего за организационные моменты фестиваля, Наталья Попова, строителям удалось так выровнять сцену, что она стала близка к Большому театру, хотя "холмистая местность, очень сложно было выровнять зеркало пола так, чтобы артисты не почувствовали никаких отклонений, чтобы он был идеально ровный". Решить вопрос удалось благодаря особенной конструкции опор, которые устанавливались на бетонные подушки, плиты, по площади превышающие сами колонны и благодаря этому исключающие повреждение ценного культурного слоя в городище "Херсонеса".

Труды по устройству сцены особенно заметны были артистам балета - тем, кто во втором отделении концерта представляет "Кармен сюита". В середине ХХ века музыку Жоржа Бизе, который написал "Кармен" как оперу, адаптировал для балета композитор Родион Щедрин для своей жены Майи Плисецкой, которая многие годы была единственной исполнительницей центральной партии.

Именитая балерина Светлана Захарова, которая сейчас выходит на сцену в образе Кармен, накануне рассказывала юным ученикам севастопольской Академии хореографии, что перед премьерой советы о том, как танцевать эту партию, ей давала сама Плисецкая.

"После спектакля она сказала: "Важно, что ты меня не копируешь, что ты другая Кармен". Станцевать тот же спектакль, где у зрителей ассоциации [с определенным артистом], всегда большая сложность, и когда ты готовишь роль, надо привносить что-то свое", - поделилась со школьниками Захарова.

Пять дней красоты

Планируется, что концерт-открытие будет в будущем транслироваться по телевидению. Специально для этого приехала съемочная группа одного из федеральных телеканалов, работают несколько камер, а звук записывается в современном формате в высоком качестве.

Директор "Херсонеса Таврического" Елена Морозова подчеркнула, что музей счастлив принимать у себя Большой театр. "Я думаю, что у всех нас, и у севастопольцев, и у гостей [радость]. Много ли среди нас были в Большом театре? То, что Большой театр после такого большого перерыва приехал именно в "Херсонес", для нас очень символично и отрадно", - заверила она.

Любимова же отметила, что самое главное то, что люди собрались вместе на концерт Большого театра не онлайн. Она отметила, что именно сейчас театры получили возможность вернуться в привычный формат и выступать перед зрительным залом.

Концерты Большого театра в Севастополе будут проходить еще четыре дня, фестиваль завершится только 2 августа. Хотя Севастополь сейчас - один из самых безопасных регионов, предприняты меры, чтобы снизить риск заражения новой коронавирусной инфекцией, зрителям предлагаются медицинские маски, а зал решено заполнять не полностью, чтобы обеспечить социальную дистанцию.