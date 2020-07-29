В Новгородской области открылся фестиваль уличного искусства "Страницы истории"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 июля. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль уличного искусства "Страницы истории" открылся в Новгородской области. 17 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Краснодара и других городов создадут на фасадах зданий в трех городах региона муралы, сюжеты которых связаны с историей новгородской земли, сообщили ТАСС в среду в Министерстве спорта и молодежной политики области.

"Сегодня вечером в Валдае стартовал Всероссийский фестиваль уличного искусства "Страницы истории". В этом году он пройдет в трех городах: молодые художники распишут фасады [зданий] в Валдае, Боровичах и Великом Новгороде. Участниками станут 17 граффити-райтеров. Все они заранее прошли конкурсный отбор и представляют Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Волгоград, Иваново, Краснодар, Красноярск, Уфу", - сказали в Министерстве.

В городе Валдай два фасада обретут свои сюжеты 31 июля, далее художники переместятся в Боровичи, где распишут пять объектов. Заключительной точкой станет Великий Новгород, где до 10 августа, дня завершения фестиваля, появятся четыре новых мурала. "По традиции на муралах будут картины, связанные с историей новгородской земли. Художники пока не раскрывают подробностей сюжетов, которые планируют изобразить", - рассказал собеседник агентства.

Впервые Всероссийский фестиваль уличного искусства "Страницы истории" прошел в Новгородской области в прошлом году. Тогда его участники создали девять муралов. На фасадах городских зданий в Великом Новгороде появились образы Ярослава Мудрого, купца Садко, темы средневекового Новгорода.