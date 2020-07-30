Музей современной истории России откроет экспозицию, посвященную главным темам 2020 года

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Музей современной истории России, расположенный в Москве, откроет для посетителей 1 августа залы с экспонатами, посвященными борьбе с коронавирусом, 75-летию Победы и поправкам к конституции.

"Музей современной истории России представит экспонаты, посвященные трем главным темам первой половины 2020 года: борьба с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в России; празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне; общенародное голосование по внесению поправок в конституцию", - говорится в сообщении пресс-службы музея.

Основу экспозиции, посвященной борьбе с коронавирусом, составили подлинные медицинские материалы. Многие из экспонатов передал в музей главный врач ГКБ №15 им. Филатова кандидат медицинских наук Валерий Вечорко. Среди них диплом лауреата Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, хирургический костюм и другие.

Также в экспозиции - защитный костюм врача-инфекциониста, рация оперативной связи, кислородная розетка, лекарства и другие свидетельства борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

"Знаменательным для всей нашей страны стало проведение парада Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция представлена также брендированными предметами и материалами, связанными с проведением парада", - добавляют в музее. В части, посвященной голосованию по внесению поправок к конституции, экспонируются материалы и предметы, посвященные информированию населения, а также сувенирная продукция, атрибуты деятельности волонтеров и др.