Первой премьерой Малого театра станет спектакль про Ялтинскую конференцию

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Малый театр запланировал первую премьеру на 3 сентября, это будет "Большая тройка" о Ялтинской конференции трех лидеров антигитлеровской коалиции. Об этом в четверг на пресс-конференции в ТАСС сообщила директор театра Тамара Михайлова.

"Первая премьера состоится 3 сентября - спектакль "Большая тройка" о Ялтинской конференции 1945 года - это наше спасибо ветеранам ВОВ. Второй спектакль, который мы не успели показать зрителям, это "Рождество в доме Купьелло" Эдуардо де Филиппо - этот спектакль у нас пойдет 5 сентября", - сказала она.

Михайлова поделилась, что у театра есть незаконченные работы, которые были начаты еще в прошлом сезоне, эти премьеры были перенесены на новый 265-й сезон. Театр готовится к гастролям по регионам России, запланировано около 14 показов в Воронеже, Смоленске, Владикавказе. Продолжит работу и филиал театра в Когалыме.

Продажа билетов начнется с 1 августа, с учетом рассадки зрителей в шахматном порядке. "Конечно, бюджеты наши сильно похудеют, но мы не собираемся нарушать рекомендации. Надеемся, что наши продажи пойдут полным ходом", - добавила она. Репетиционный процесс в театре начнется также 1 августа.