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Фонд кино перенес подачу заявок на финансовую поддержку фильмов 3-4 кварталов на август

Согласно приказу 2019 года, срок подачи заявок для национальных фильмов, выходящих в прокат в 3 и 4 кварталах 2020 года, приходился на промежуток между 20 и 31 июля

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Время подачи заявок на получение финансовой поддержки на возвратной основе для национальных фильмов, выходящих в прокат в 3 и 4 кварталах 2020 года, было перенесено на август. Об этом сообщается в приказе, опубликованном на сайте Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонда кино) в четверг.

"Изложить абзац 4 пункта 2 приказа №142 от 24 декабря 2019 года в следующей редакции: с 6 августа 2020 года по 19 августа 2020 года до 19:00 - для национальных фильмов, выходящих в прокат в 3 и 4 кварталах 2020 года", - говорится в документе.

Согласно приказу 2019 года, срок подачи заявок для национальных фильмов, выходящих в прокат в 3 и 4 кварталах 2020 года, приходился на промежуток между 20 и 31 июля.

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