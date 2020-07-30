Киностудия им. Горького планирует сдавать в аренду декорации и реквизит

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Киностудия имени Горького провела инвентаризацию 15 тысяч наименований реквизита и декораций. До конца 2020 года планируется провести их каталогизацию и начать сдавать в аренду, сообщила на презентации гендиректор студии Юлиана Слащева.

"15 тысяч наименований реквизита и декораций - это то, что мы инвентаризировали на сегодняшний день. В ближайшее время мы все это отреставрируем, каталогизируем и будем сдавать в аренду. Кинорынок сможет этим пользоваться - и костюмами, и декорациями. <...> До конца года начнет работать наша аренда", - рассказала Слащева.

По словам гендиректора, студия откроет собственный цех по производству костюмов и декораций.

Также студия перезапустила работу продюсерского центра. Она рассказала, что специалисты уже отсмотрели 700 заявок для того, чтобы выбрать в итоге четыре проекта, которые планируется запустить в производство в ближайшее время. "Для любой киностудии продюсерский центр - это сердце, душа, мотор", - подчеркнула Слащева.

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького основана в 1915 году и является одной из старейших и крупнейших в России. За это время в ней было создано более тысячи фильмов, среди которых "Мать" Всеволода Пудовкина, "Путевка в жизнь" Николая Экка, "Дом, в котором я живу" Льва Кулиджанова и Якова Сегеля, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого, "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой и другие картины.