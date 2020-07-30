Первые серии перезапуска "Хочу все знать" выйдут в 2021 году

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Киностудия имени Горького готовит к выпуску новые серии научно-популярного киножурнала "Хочу все знать", премьра может состояться в 2021 году. Об этом сообщила на презентации в четверг гендиректор студии Юлиана Слащева.

"Мы перезапускаем журнал "Хочу все знать". Он будет очень современным, он будет похожим на YouTube, TikTok, это будут правильные форматы, которые сегодня интересны и понятны детям, которые они будут смотреть. <...> Это уже совсем ближайшее будущее, мы надеемся, что уже в следующем году выпустим первые эпизоды проекта", - рассказала Слащева.

По словам гендиректора, студия планирует развивать направление научно-популярного контента, игровое (детско-юношеское и семейное) и документальное кино. Так, в этом году они хотят запустить пять линеек научно-популярного контента.

Слащева также сообщила, что киностудия имени Горького планирует сконцентрироваться на создании доброго семейного и детско-юношеского кино, которое не будет конкурировать с блокбастерами, а займет собственную нишу.

"Детское, юношеское и молодежное - это как раз тот жанр, тот спект игрового кино, который правда самый сложный, потому что студия много лет ничего не производила. И нам предстоит войти на очень конкурентный рынок, который уже существует. Но, может быть, нас спасает то, что мы не собираемся идти в зону блокбастеров, а хотим действительно производить доброе, подростковое, молодежное и детско-семейное кино, которое очень востребовано и которого сейчас не хватает", - сказала Слащева.

Она отметила, что студия также будет создавать документальные картины ко всем значимым датам, юбилеям фильмов, картины про известных режиссеров, работавших на студии. В сквере киностудии планируется установить нескольких скульптурных композиций, приуроченных к юбилеям известных режиссеров и актеров.