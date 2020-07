Умер режиссер фильма "Полуночный экспресс" Алан Паркер

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Британский режиссер, сценарист, актер Алан Паркер, снявший такие ленты, как "Полуночный экспресс", "Эвита" и музыкальный фильм "Стена" по одноименному альбому группы "Пинк Флойд" (Pink Floyd), умер в пятницу в возрасте 76 лет. Об этом сообщило агентство PA со ссылкой на представителя Паркера.

Как говорится в сообщении, причиной смерти режиссера стала "продолжительная болезнь".

Наиболее известные фильмы Паркера - "Миссисипи в огне" (Mississippi Burning, 1988) и "Полуночный экспресс" (Midnight Express, 1978), за который он был номинирован на "Оскар". "Полуночный экспресс" был удостоен двух премий американской киноакадемии - за лучший адаптированный сценарий и лучший оригинальный саундтрек, а также получил шесть премий "Золотой глобус" и три премии Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА), в том числе за лучшую режиссуру.

Всего же на родине Паркер четыре раза получал "Бронзовые маски" BAFTA. Помимо уже упомянутой, он был отмечен главной наградой британской академии кино за лучший сценарий к фильму "Багси Мэлоун" (Bugsy Malone, 1976), и за режиссуру и лучший фильм за ленту "Обязательства" (The Commitments, 1991).

Паркер также получил известность как режиссер фильма "Эвита" (Evita, 1966), главные роли в котором исполнили американская певица Мадонна и испанский актер Антонио Бандерас. Фильм был номинирован на "Оскар" в пяти категориях (взял приз за лучшую песню) и на "Золотой глобус" в пяти номинациях, победив в трех из них, в том числе за лучший фильм.

Другими примечательными картинами, которые режиссировал Паркер, были "Жизнь Дэвида Гейла" (The Life of David Gale, 2002), "Птаха" (Birdy, 1984) и фильм "Стена" (Pink Floyd: The Wal, 1982), основанный на двойном альбоме британской группы "Пинк Флойд". Автором сценария выступил вокалист и бас-гитарист группы Роджер Уотерс.