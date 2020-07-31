Дворец Меншикова и Китайский дворец Екатерины II в Петергофе отреставрируют в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Меншиковский дворец и Китайский дворец Екатерины II в Ораниенбауме в Санкт-Петербурге отреставрируют до ноября 2022 года. Общая начальная (максимальная) цена контрактов ГМЗ "Петергоф" на реставрацию объектов культурного наследия составляет 73,2 млн рублей, следует из данных в Единой информационной системе в сфере закупок.

Работы в Меншиковском дворце с начальной стоимостью контракта 51 млн рублей предполагают реставрацию парадной гранитной лестницы с обновлением поврежденных ступеней, а также капитальную реконструкцию дворцовых гротов и повышение их доступности для посетителей музея. Кроме того, в гротах планируется установить новые противопожарные, инженерные и охранные системы.

На территории Китайского дворца по контракту с начальной стоимостью 22,1 млн рублей будущему подрядчику предстоит восстановить ландшафт дворцового парка. Планируется вырубить несколько деревьев на главных аллеях парка, обустроить газоны, установить пьедесталы под вазы и бюсты, посадить новые деревья и кусты, а также обновить ливневую и канавную сети вокруг Китайского дворца.

Заявки на участие в обоих аукционах ГМЗ "Петергоф" принимаются до 24 августа. Итоги торгов будут подведены 31 августа.

О дворцах

Меншиковский дворец был построен в 1711 году архитекторами Ф. Фонтана, И. Ф. Браунштейном и И. Г.Шеделем для сподвижника Петра Великого князя Меншикова. После опалы и ссылки Меншикова все его имения были конфискованы в казну. С 1743 года дворец был резиденцией великого князя Петра Федоровича, будущего императора Петра III. Считается, что именно в Японском павильоне Большого дворца в Ораниенбауме 29 июня 1762 года император подписал отречение от престола после 186 дней царствования в пользу супруги - императрицы Екатерины II.

Китайский дворец считается единственным в России памятником архитектуры в стиле рококо. Он был возведен по заказу императрицы Екатерины II в качестве постройки для кратковременного отдыха. Его внешний облик и интерьеры во многом сохранили подлинные элементы - Китайский дворец практически не пострадал в годы Великой Отечественной войны. Реставрация Китайского дворца началась в 2009 году после вхождения дворцово-паркового ансамбля в состав ГМЗ "Петергоф".