"Чернобыль" получил телевизионную премию BAFTA как лучший мини-сериал

Британец Джаред Харрис, сыгравший в сериале члена комиссии по расследованию причин и ликвидации аварии на советской АЭC академика Валерия Легасова, был удостоен "Бронзовой маски" в категории "Лучшая мужская роль".

Швед Стеллан Скарсгард, сыгравший в фильме роль зампреда Совмина СССР Бориса Щербины, руководившего комиссией, в которую входил Легасов, был также был номинирован на премию в категории "Лучшая роль второго плана". Однако приз достался японско-британскому актеру Уиллу Шарпу за роль в криминальном сериале "Гири/ Хадзи" (Giri/Haji).

Актрисой второго плана была названа Наоми Аки, сыгравшая в сериале "Конец ***го мира" (The End of the F***ing World, 2017-2019).

Девять наград "Чернобыля"

Таким образом "Чернобыль" получил в общей сложности девять телевизионных наград BAFTA из четырнадцати, на которые он был номинирован. 18 июля состоялось вручение премий в области телемастерства (British Academy Television Craft Awards), которыми отмечаются достижения в отдельных аспектах телепроизводства, в том числе лучшая режиссура, сценарная и операторская работа. Тогда "Чернобыль" получил семь премий. Так, "Бронзовыми масками" был отмечен режиссер сериала швед Йохан Ренк, исландский композитор Хильда Гуднадоттир, создавшая оригинальную музыкальную тему "Чернобыля", и художник по костюмам британка Одиль Дикс-Миро. Сериал также получил награды за лучшую операторскую работу и свет, лучшие декорации, звук и монтаж.

Лучшим драматическим сериалом в пятницу был назван "Конец ***го мира". В борьбе за награду он обошел ряд других многосерийных фильмов, в том числе "Корону" (The Crown). Лучшей актрисой была признана британка Гленда Джексон. "Бронзовую маску" 84-летней двукратной обладательнице премии "Оскар" (1971, 1974) принесла роль в сериале "Найти Элизабет" (Elizabeth Is Missing). Эта награда стала второй в ее карьере после полученной в 1972 премии за лучшую женскую роль в драме "Воскресенье, проклятое воскресенье" (Sunday Bloody Sunday, 1971).

Сиан Клифорд получила приз за лучшую комедийную роль в сериале "Дрянь" (Fleabag), а Джэми Демитриу составил ей компанию в мужской категории за роль в сериале "Стас всё сдаст" (Stath Lets Flats).

О сериале и катастрофе

"Чернобыль" - пятисерийный драматический мини-сериал американо-британского производства, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию ее причин. Его премьера состоялась 6 мая 2019 года в США и 7 мая 2019 года в Великобритании.

В сентябре прошлого года "Чернобыль" завоевал самую престижную в США телевизионную премию "Эмми" в трех номинациях: лучший мини-сериал, лучшая режиссура и лучший сценарий. В январе 2020 года он также получил премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший телесериал или телефильм", а Скарсгард удостоился награды за лучшую мужскую роль второго плана.

В России "Чернобыль" критиковали за ряд искажений, допущенных авторами сериала. В настоящее время готовится к выходу в свет российский фильм актера и режиссера картины Данилы Козловского, основанный на истории команды добровольцев - ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. До начала пандемии его премьера была запланирована на осень 2020 года.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года: взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. В ликвидации ее последствий участвовали более 600 тыс. человек. 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них скончались в течение года после катастрофы. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км территории бывшего СССР.