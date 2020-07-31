В Калининграде завершился кинофестиваль "Балтийский онлайн-дебют"

КАЛИНИНГРАД, 31 июля. /ТАСС/. Кинофестиваль "Балтийский онлайн-дебют", в рамках которого зрители увидели и оценили 15 фильмов режиссеров Балтийского региона и Северной Европы, завершился в Калининграде. Об этом в пятницу сообщает фестивальная дирекция Калининградской области.

"Кинофестиваль "Балтийский онлайн-дебют" подошел к концу. С 24 по 31 июля зрители всей страны, СНГ и некоторых стран Европы могли почувствовать калининградский флер за тысячи километров, "прогуливаясь" по тематическим подборкам-эмоциям", - говорится в сообщении.

Фестиваль проходил в онлайн-формате, в офлайн организаторы провели церемонию открытия, которая прошла в исторически значимом месте Калининграда - башне "Врангель".

По информации фестивальной дирекции, в дни конкурсной программы зрители смогли увидеть 15 фильмов режиссеров Балтийского региона и Северной Европы, картины были доступны в онлайн-кинотеатре ivi. С 24 по 30 июля зрителям предлагали принять участие в онлайн-голосовании и определить обладателя приза зрительских симпатий.