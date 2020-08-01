В Москве открылась выставка к 150-летию со дня рождения Александра Бенуа

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Выставка живописи и графики Александра Бенуа "Радостный труженик", приуроченная к 150-летию со дня рождения художника, торжественно открылась в субботу в Доме русского зарубежья им. Солженицына в Москве, передает корреспондент ТАСС. Для посетителей она будет доступна со 2 августа по 27 сентября.

"Сегодня действительно прекрасный день, символический, потому что это такой знак уважения великому человеку - Александру Николаевичу Бенуа, который был своеобразным, с моей точки зрения, Леонардо да Винчи. Он занимался всем, это была полифоническая личность", - отметил на церемонии открытия глава Роспечати Михаил Сеславинский.

Выставка охватывает все стороны творчества Бенуа - зритель увидит в экспонатах и живописца, и теоретика искусства, и книжного иллюстратора, и театрального декоратора. Этот проект - продолжение цикла выставок, организованных на базе коллекции галереи "КабинетЪ", - "Два брата Бенуа" и "Чудотворения" (ЦДХ, 2016 год). Помимо живописи и графики в экспозицию вошли оригинальные фотографии и личная переписка с родственниками и друзьями из собраний Дома русского зарубежья, искусствоведа Константина Журомского, выступающего куратором выставки, главы Роспечати Михаила Сеславинского, Аллы и Евгения Лансере, галереи "КабинетЪ" и частных коллекционеров.

"Вы знаете, Бенуа прекрасен во всем - когда пишет пейзажи, когда пишет такие знаковые, культовые места Петербурга, и когда пишет уголки какие-то совершенно провинциальных местечек во Франции, Италии, когда он занимается книжной графикой. Мастер чувствуется во всем", - сказал Сеславинский.

Символ эпохи

Руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский считает, что Бенуа стал настоящим символом эпохи. "Александр Николаевич это человек, который при жизни стал символом эпохи, который очень рано вступил в художественный процесс, и потом на протяжении десятилетий, в том числе за рубежом, являлся важнейшей фигурой для всей русской культуры", - сказал он.

Кибовский добавил, что Бенуа создал "свой собственный неподражаемый стиль, который сразу виден, понятен". "Почему он так был популярен у коллекционеров? Потому что это оригинальный художественный язык, ни на что не похожий, никому не подражающий", - сказал руководитель департамента.

В раздел, посвященный пейзажу, - излюбленному жанру Бенуа - вошли работы с видами Версаля и множества других мест, в которых жил и по которым путешествовал художник. Среди работ - впервые представленный "Альпийский пейзаж в окрестностях Люцерны" (1936) из собрания Дома русского зарубежья. Работы в жанре книжной иллюстрации представлены книгами, оформленными Бенуа. Это один из первых экземпляров "Азбуки в картинках", уникальные коллекционные издания "Медного всадника" и "Пиковой дамы" Пушкина и различные журналы с репродукциями акварельных работ. На выставке экспонируется большая подборка журналов с иллюстрациями художника - "Золотое руно", "Русский балет Монте-Карло" (за разные годы) и оригинальные театральные программы балета и драматических спектаклей ("Шопениана").

Особый раздел выставки - театральный, воссозданный по работам эмиграционного периода жизни художника. Здесь представлены многочисленные эскизы костюмов и декораций к театральным постановкам Сергея Дягилева, эскизы костюмов и декораций к балету "Щелкунчик" ("Русские сезоны") и к балетам "Жизель", "Свадьба Амура и Психеи" из частных коллекций.

Среди экспонатов выставки - платье, сшитое в 1974 году в Швейцарии из ткани, выполненной по эскизам Бенуа, в котором Наталия Солженицына была на приеме после вручения Нобелевской премии Александру Солженицыну. В "семейный" раздел выставки вошли неизвестные портреты Бенуа и эскизы к ним, а также известный портрет Льва Бакста и письма Бенуа, фотографии и редкие книги из личной библиотеки художника.

О художнике

Александр Бенуа (1870-1960) - сын архитектора Николая Бенуа. Учился живописи в Императорской академии художеств, а также самостоятельно - под руководством брата Альберта Бенуа. В 1894 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. С этого же года начал писать критические и искусствоведческие статьи. Был теоретиком и историком русской и западноевропейской живописи, автором фундаментальных исследований и популяризатором русского искусства. Участвовал в организации выставок и составлении каталогов и описаний частных и государственных коллекций.

В 1898 году выступил одним из организаторов и идеологов художественного объединения "Мир искусства" и одноименного журнала. Работал в жанре книжной иллюстрации. Был театральным художником и режиссером собственных постановок. В 1907 году вместе с Дягилевым организовал "Русские сезоны" в Париже. В 1909-1913 годах возглавлял постановочную часть антрепризы Дягилева. В 1913-1915 годах был содиректором МХТ. Также сотрудничал с Мариинским театром, БДТ и другими.

С 1907 года возглавил Комиссию по изучению и описанию Старого Петербурга. В 1918 году - Картинную галерею Эрмитажа. В 1926 году эмигрировал во Францию. Сотрудничал с театрами Парижа, Рима, Милана, Лондона, Буэнос-Айреса и Сиднея. Умер в 1960 году в Париже.