Инсталляция Ай Вэйвэя "История бомб" появилась в Имперском военном музее Лондона

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Инсталляция китайского художника Ай Вэйвэя "История бомб" появилась в лондонском Имперском военном музее, который в субботу вновь начал принимать посетителей после более чем четырехмесячного перерыва. Ай Вэйвэй оформил атриум музея с использованием изображений 50 наиболее известных бомб и ракет.

"Когда ты видишь подобное оружие вплотную, это ощущается совершенно по-иному, чем когда слышишь о нем в новостях, - рассказал Ай Вэйвэй британскому телеканалу Sky News. - Я рассказываю о вещах, которые надо знать и которые необходимо ощутить физически, прикасаясь к ним или стоя на них".

Пол просторного музейного атриума и ограждения лестниц, согласно замыслу художника, оклеили черной акриловой пленкой, на которую нанесены монохромные изображения бомб в натуральную величину, снабженные краткими описаниями. В помещении также можно увидеть 14-метровый корпус немецкой баллистической ракеты "Фау-2", которыми в конце Второй мировой войны обстреливали Лондон, и проржавевший остов автомобиля, искореженный взрывом бомбы террориста-смертника. Последняя работа, получившая название "5 марта 2007 года" в память о теракте на багдадском рынке, унесшем жизни 38 человек, была создана британским художником концептуалистом Джереми Деллером и размещена в музее в 2010 году.

Новая инсталляция приурочена как к открытию музея после карантина, вызванного пандемией COVID-19, так и 75-летию атомных бомбардировок Японии в августе 1945 года. Она не только дает посетителям представление об истории развития оружия, но и предупреждает о катастрофических последствиях военных конфликтов, предваряя масштабную выставку, посвященную беженцам.

"Раскрывая темы международной миграции и конфликта как основополагающей причины переселения людей, а также отношений между индивидом, обществом и государством, "История бомб" основывается на опыте художника, много лет изучающего природу власти и политики", - говорится в описании экспозиции на сайте музея.

Среди 50 боеприпасов, выбранных китайским художником для своей инсталляции, - массивные гранаты системы Чипелли, которые сбрасывали с аэропланов в ходе Итало-турецкой войны 1911-1912 годов, американские атомные бомбы "Малыш" и "Толстяк", сброшенные на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году, советская термоядерная "Царь-бомба", испытанная в 1961 году на острове Новая Земля, а также российская гиперзвуковая ракета "Кинжал".

О художнике

Ай Вэйвэй, сын китайского поэта Ай Цина (1910-1996), считается одним из самых влиятельных людей в мире искусства. В 2011 году он возглавлял список "Ста самых влиятельных персон в мире искусств" по версии британского журнала ArtReview. Художник был архитектором-консультантом "Птичьего гнезда" - олимпийского стадиона в Пекине. Он также является автором инсталляции "Семена подсолнуха", состоящей из 100 млн фарфоровых семян.

В 2015 году властям Великобритании пришлось извиняться перед художником за проблемы при оформлении ему полугодовой визы в Соединенное Королевство. Изначально британское МВД отказалось выдать китайцу полугодовую визу, ограничившись выдачей визой на месяц. Позже это решение было отменено, художнику выдали полугодовую визу и принесли извинения. Тогда британская пресса высказывала предположения, что Лондон намеренно, чтобы не раздражать Пекин, намеревался выдать более короткую визу.

Ай Вэйвэй известен своими высказываниями, зачастую идущими вразрез с официальной линией властей КНР. С 2011 по 2015 год он не мог покинуть Китай, так как был лишен властями паспорта. Документ Ай Вэйвэя был конфискован после его задержания в аэропорту Пекина в апреле 2011 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В сентябре 2012 года художник был приговорен судом пекинского района Чаоян к штрафу в размере 15 млн юаней ($2,41 млн).

В 2016 году он стал лауреатом премии мира имени Джона Леннона. Ее учредила вдова Леннона, американская художница-авангардистка Йоко Оно, присуждающая награду по своему усмотрению. Персональные выставки художника проходят на самых известных мировых площадках.