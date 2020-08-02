В Чечне планируется отреставрировать пять объектов культурного наследия

ГРОЗНЫЙ, 2 августа. /ТАСС/. Власти Чечни в текущем году подготовят проектно-сметную документацию на реставрацию дополнительно пяти объектов культурного наследия на общую сумму более 110 млн рублей. Об этом сообщил журналистам председатель правительства региона Муслим Хучиев.

"В целях сохранения объектов культурного наследия в период с 2013 до 2019 гг. из федерального бюджета выделено около 117 млн. рублей. Это позволило отреставрировать 8 объектов, в том числе "Комплекс сооружений города мертвых "Цой-педе". В этом году предусмотрена реставрация 5 объектов, а также разработка проектно-сметной документации пяти объектов на общую сумму 110,8 млн. рублей", - сказал Хучиев.

По его словам, обеспеченность Чеченской Республики учреждениями культуры в настоящее время составляет 69,1%. "В рамках реализации нацпроекта "Культура" утверждены паспорта 3 региональных проектов. Общий объем освоенных средств на сегодняшний день составляет 127,0 млн рублей. На данный период в полном объеме достигнуты 2 показателя из 5", - добавил Хучиев.

В прошлом году в горном Галанчожском районе Чечни открыли после реставрации одну боевую и две жилые башни XIV-XVI веков. В 2020 году в регионе начали реставрацию пятиэтажной Хаскалинской боевой башни, которая датируется X-XII веками, а также двухэтажной башни Дауда, расположенной в Веденском районе, и Бечигской жилой башни XIV-XVI веков в селении Тусхарой Итум-Калинского района.