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THR: Леонардо ДиКаприо подписал контракт на совместное производство фильмов с Apple

По данным издания, Apple уже вложила $200 млн в создание картины "Убийцы цветочной луны" режиссера Мартина Скорсезе с ДиКаприо и Робертом Де Ниро в главных ролях
Леонардо ДиКаприо Charles Sykes/Invision/AP
Описание
Леонардо ДиКаприо
© Charles Sykes/Invision/AP

ТАСС, 4 августа. Основанная голливудским актером Леонардо ДиКаприо продюсерская компания Appian Way Productions заключила с корпорацией Apple сделку о совместном производстве фильмов и телесериалов. Об этом в понедельник сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По его данным, Apple уже вложила $200 млн в создание картины "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon) режиссера Мартина Скорсезе с ДиКаприо и Робертом Де Ниро в главных ролях. Кроме того, корпорация будет участвовать в производстве продюсируемого Appian Way сериала "Сияющие девушки" (The Shining Girls), в котором снимется Элизабет Мосс. Как отмечает издание, этими проектами сотрудничество двух компаний не ограничится.

Для Appian Way контракт станет первой договоренностью о совместных съемках телесериалов. Что касается производства фильмов, ранее у нее уже были сделки с киностудиями Paramount Pictures и Warner Bros.

Теги
СШАДи Каприо, Леонардо
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