Дни Германии в Ульяновской области войдут в программу X Международного культурного форума

УЛЬЯНОВСК, 4 августа. /ТАСС/. Специалисты в области культуры нескольких немецких городов обсудят вопросы взаимодействия с Ульяновской областью в режиме онлайн во время Дней Германии в Ульяновской области, которые войдут в программу X Международного культурного форума в сентябре. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой фонда "Ульяновск - культурная столица".

"Фонд "Ульяновск - культурная столица" получил грант посольства Германии на проведение межкультурных событий. Мы понимаем, что люди соскучились по личному общению, но тем не менее все мероприятия офлайн сделать мы не можем. Поэтому немецкие участники будут с нами виртуально", - приводятся в сообщении слова директора фонда "Ульяновск - культурная столица" Татьяны Ившиной.

Одну из главных онлайн-сессий посвятят развитию велокультуры в городском пространстве. Разработчик велосипедной инфраструктуры Йонас Эберляйн из немецкого города Дармштадт расскажет о том, как решались эти вопросы в Германии. Участники мероприятия смогут задать ему вопросы. После онлайн-части пройдет обсуждение идей и проектов в сфере велодвижения в Ульяновске.

В регионе также пройдет концерт, в который включат онлайн-выступления немецких вокалистов, а также живое исполнение музыкантов из Ульяновска и Димитровграда. В программе очных мероприятий запланировали тематические выставки, посвященные немецким ландшафтам и архитектуре, распространенным стереотипам о Германии, героям сказок и комиксов. Участники фестиваля смогут отправиться в велотур в село Богдашкино, где находится поселение российских немцев. В регионе будут также работать разговорные клубы и тематические воркшопы.

Все мероприятия пройдут при условии соблюдения методических рекомендаций Роспотребнадзора по обеспечению профилактических мер. Часть из них запланировали на открытом воздухе, в помещениях одновременно будут находиться не более 30 человек.

Фестиваль немецкой культуры "Дни Германии" пройдет в регионе с 4 по 13 сентября в восьмой раз и войдет в программу X Международного культурного форума. В 2020 году основной целью фестиваля станет объединение и взаимодействие городов, немецкой и русской культуры онлайн, обмен опытом в различных культурных сферах. К участию на фестивале пригласили представителей немецких городов Гисен, Дармштадт, а также музыкального города ЮНЕСКО Мангейм. Ключевыми направлениями для обсуждения станут музыка, художественное искусство, спорт, кино, немецкий язык и история. Среди задач фестиваля - укрепление культурного сотрудничества с Германией, изучение опыта немецких коллег и применение его жителями города в различных профессиональных творческих сферах.