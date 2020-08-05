Эрмитаж в период ограничений определит оптимальную вместимость залов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Дирекция Государственного Эрмитажа определит оптимальную вместимость залов, чтобы использовать эти показатели, когда музей вернется к обычному режиму работы после связанных с пандемией ограничений. Об этом сообщил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в видеообращении к посетителям, опубликованном в среду на сайте музея.

"С этой недели мы вводим следующий этап приема гостей и начинаем водить экскурсии: в Главный музейный комплекс - по двум маршрутам - и в Главный штаб. Входы в Главный комплекс будут специальные, это будет указано на билетах. Экскурсии будут, согласно нашим новым правилам, проводиться для групп до пяти человек, это ограниченное количество людей будет постепенно увеличиваться. Наша работа направлена еще и на то, чтобы точно определить, сколько человек в день Эрмитаж будет принимать, когда все санитарные меры будут сняты: громадные толпы музею противопоказаны", - сказал Пиотровский.

Он также сообщил, что Эрмитаж постепенно увеличивает количество индивидуальных посетителей, и теперь новую партию людей с билетами запускают каждые полчаса, дети до 7 лет могут войти бесплатно. С 1 августа открылись для посещения, помимо основного музейного комплекса на Дворцовой набережной и Главного штаба, фондохранилище в "Старой деревне", Меншиковский дворец, Зимний дворец Петра и Музей Фарфорового завода.

Эрмитаж возобновил прием посетителей 15 июля после почти четырехмесячного перерыва, связанного с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Для визита в музей билеты можно приобрести онлайн только на определенные сеансы и маршруты. Время посещения Эрмитажа ограничивается двумя часами, маршруты проложены по кругу, чтобы избежать пересечения встречных потоков. В первую неделю после открытия Эрмитаж принимал по 1,7 тыс. человек в день, в обычном режиме музей способен был вместить единовременно до 7 тысяч человек.